Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Đenovu 2:1, u šestom kolu italijanske Serije A.Povela je Đenova golom Džefa Ehatora u 34. minutu, a preokret Napoliju su doneli pogocima Frank Angisa u 57. i Rasmus Hojlund u 75. minutu.

Napoli ima 15 bodova i na deobi je prvog mesta sa Romom, a Đenova je na 19. poziciji sa dva poena.

U narednom kolu, Napoli će gostovati Torinu, dok će Đenova dočekati Parmu.

