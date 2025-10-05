Napoli ima 15 bodova i na deobi je prvog mesta sa Romom, a Đenova je na 19. poziciji sa dva poena
SERIJA A
ŠAMPION NE DA TRON: Napoli posle preokreta pobedio Đenovu
Fudbaleri Napolija pobedili su večeras na svom terenu Đenovu 2:1, u šestom kolu italijanske Serije A.Povela je Đenova golom Džefa Ehatora u 34. minutu, a preokret Napoliju su doneli pogocima Frank Angisa u 57. i Rasmus Hojlund u 75. minutu.
Napoli ima 15 bodova i na deobi je prvog mesta sa Romom, a Đenova je na 19. poziciji sa dva poena.
U narednom kolu, Napoli će gostovati Torinu, dok će Đenova dočekati Parmu.
