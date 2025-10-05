AEK posle šest kola deli prvo mesto sa ekipom Olimpijakosa, sa po 16 bodova
Fudbal
LUKA JOVIĆ GOLOM POKRENUO PREOKRET: Tim Marka Nikolića slavio na veoma nezgodnom gostovanju
Slušaj vest
Fudbaleri AEK-a savladali su rezultatom 3:2 Kifisiju na gostovanju u okviru 6. kola prvenstva Grčke.
Luka Jović, AEK Foto: FK AEK, AEK, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Tim iz Atine, kojeg sa klupe predvodi Marko Nikolić, slavio je posle preokreta koji je inicirao Luka Jović.
Domaćin je vodio 2:0 golovima Tetea u 14. i Pantelidisa u 29. minutu.
Gosti su smanjili u 44. minutu golom Kaloskamisa.
Inicijativa gostiju isplatila se u 60. minutu kada je Luka Jović glavom poslao loptu u mrežu.
Sva tri boda Atinjanima doneo je Marin u drugom minutu zaustavnog vremena.
AEK posle šest kola deli prvo mesto sa ekipom Olimpijakosa, sa po 16 bodova. PAOK je treći sa 11 bodova.
Reaguj
Komentariši