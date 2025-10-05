Slušaj vest

Fudbaleri AEK-a savladali su rezultatom 3:2 Kifisiju na gostovanju u okviru 6. kola prvenstva Grčke.

Tim iz Atine, kojeg sa klupe predvodi Marko Nikolić, slavio je posle preokreta koji je inicirao Luka Jović.

Domaćin je vodio 2:0 golovima Tetea u 14. i Pantelidisa u 29. minutu.

Gosti su smanjili u 44. minutu golom Kaloskamisa.

Inicijativa gostiju isplatila se u 60. minutu kada je Luka Jović glavom poslao loptu u mrežu.

Sva tri boda Atinjanima doneo je Marin u drugom minutu zaustavnog vremena.

AEK posle šest kola deli prvo mesto sa ekipom Olimpijakosa, sa po 16 bodova. PAOK je treći sa 11 bodova.