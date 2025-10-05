Izjava Vladana Milojevića posle pobede nad Napretkom - 3:0.
PRVA REAKCIJA MILOJEVIĆA NAKON POBEDE U KRUŠEVCU: Trener Zvezde otvorio dušu!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Napredak u Kruševcu rezultarom 3:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.
Posle utakmice izjavu je dao trener Zvezde Vladan Milojević:
- S obzirom da smo imali prinudni sastav i da nismo imali mnogo pripreme, s obzirom na naporno putovanje, zadovoljan sam. Upisana su tri boda pred pauzu - istakao je Milojevič i dodao:
- Opet smo videli i dosta igrača koji nemaju ritma. Zadovoljan sam - dobro treniraju. Svaki put smo u nekom novom sastavu. Može to sigurno mnogo bolje, ali ono što me je interesovalo je da upišemo tri boda, da radimo i da čekamo nove izazove koji sigurno nisu laki - zaključio je trener Zvezde.
