Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Napredak u Kruševcu rezultarom 3:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.

Posle utakmice izjavu je dao trener Zvezde Vladan Milojević:

Foto galerija iz Kruševca Foto: Pedja Milosavljevic

- S obzirom da smo imali prinudni sastav i da nismo imali mnogo pripreme, s obzirom na naporno putovanje, zadovoljan sam. Upisana su tri boda pred pauzu - istakao je Milojevič i dodao:

- Opet smo videli i dosta igrača koji nemaju ritma. Zadovoljan sam - dobro treniraju. Svaki put smo u nekom novom sastavu. Može to sigurno mnogo bolje, ali ono što me je interesovalo je da upišemo tri boda, da radimo i da čekamo nove izazove koji sigurno nisu laki - zaključio je trener Zvezde.

