- Kratko i jasno, Zvezda je zaslužila pobedu, međutim, učestvovali smo kod dva gola - prvi penal, a drugi među pet igrača ne možeš da izbiješ loptu. To je kraj utakmice kada igraš sa Crvenom zvezdom. 1:0 je aktivan rezultat do kraja da možemo da izjednačimo, posle 2:0 i na kraju treći gol. Moramo dosta da radimo. Sedam faulova prošlu utakmicu, sedam faulova ovu utakmicu, moramo da napravimo faul da sprečimo kontru, niko ne napravi faul ni na treningu, ni na utakmici, to moramo da promenimo - rekao je Radoslav Batak.