Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio j da se nada da povreda veziste Rodrija, zadobijena u nedelju protiv Brentforda, "nije previše ozbiljna".

Rodri, osvajač Zlatne lopte 2024. godine, gotovo celu prošlu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena. Ovog puta povredio je zadnju ložu desne noge, a igru je napustio u 22. minutu, zamenio ga je sunarodnik Niko Gonsales.

Španski reprezentativac (29) kasnije se vratio na klupu sa zavijenom nogom kako bi podržao saigrače.

"Nadam se da neće biti ništa ozbiljno. Ne znam razmere povrede, ali deluje da je u pitanju zadnja loža", rekao je Gvardiola na konferenciji za medije.

Rodrijev nastup za reprezentaciju Španije u kvalifikacijama za Mundijal 2026. protiv Gruzije i Bugarske sada je pod znakom pitanja.

