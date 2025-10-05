Al Hilal želi srpskog fudbalera i dalje u svojim redovima!
FABRICIO ROMANO PLASIRAO VEST: SMS je prioritet! Milinković na korak do potpisa!
Rukovodstvo Al Hilala želi da obnovi saradnju sa srpskim vezistom Sergejom Milinkovićem-Savićem.
Kako prenosi pouzdani insajder, Fabricio Romano, rijadski velikan čini sve konkretnije poteze s namerom da "nagovori" Sergeja Milinkovića Savića na stavljanje novog parafa.
Sergej Milinković-Savić protiv Pačuke Foto: Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Federico PARRA / AFP / Profimedia
Isti izvor ističe da čelnici kluba sa "Kingdom Arene" neće žaliti novac, te da će Srbinu ponuditi unosnu sumu novca.
Romano se nadovezao tvrdnjom, da se u ovom trenutku aktivno radi i na novom ugovoru za senegalskog centralnog beka - Kalidu Kulibalija.
