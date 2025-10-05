Slušaj vest

Rukovodstvo Al Hilala želi da obnovi saradnju sa srpskim vezistom Sergejom Milinkovićem-Savićem.

Kako prenosi pouzdani insajder, Fabricio Romano, rijadski velikan čini sve konkretnije poteze s namerom da "nagovori" Sergeja Milinkovića Savića na stavljanje novog parafa.

Sergej Milinković-Savić protiv Pačuke Foto: Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Federico PARRA / AFP / Profimedia

Isti izvor ističe da čelnici kluba sa "Kingdom Arene" neće žaliti novac, te da će Srbinu ponuditi unosnu sumu novca.

Romano se nadovezao tvrdnjom, da se u ovom trenutku aktivno radi i na novom ugovoru za senegalskog centralnog beka - Kalidu Kulibalija.

Ne propustiteKošarkaKEVIN PANTER "PROMAŠIO I OKEAN": Poraz Barselone!
profimedia-0950526863.jpg
FudbalBATAK NEMA ŠTA DA ODUZME I DODA: "Zaslužena pobeda Crvene zvezde"!
Radoslav Batak
FudbalPRVA REAKCIJA MILOJEVIĆA NAKON POBEDE U KRUŠEVCU: Trener Zvezde otvorio dušu!
Vladan Milojević
FudbalLUKA JOVIĆ GOLOM POKRENUO PREOKRET: Tim Marka Nikolića slavio na veoma nezgodnom gostovanju
Luka Jović

BONUS VIDEO:

Mali Đurađ sa fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir