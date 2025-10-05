ZVEZDIN RIVAL U LIGI EVROPE OTKINUO BODOVE VELIKANU: Biće jako teško protiv njih...
Fudbaleri Atletiko Madrida i Selte odigrali su nerešeno, 1:1, u 8. kolu LaLige.
Atletiko Madrid nije mogao da izdrži sa igračem manje i umalo je izgubio od Selte, iako je utakmicu daleko bolje počeo.
Nošeni vetrom velikih pobeda nad Real Madridom u šampionatu Španije prošlog vikenda i nad Frankfurtom u Ligi šampiona, Atletiko Madrid je brzo stigao do gola.
Sredinom prvog poluvremena je Lengle zbog neopreznog starta dobio žuti karton, a samo 15 minuta kasnije, pred istek poluvremena, dobija i drugi žuti. To je značilo crveni karton i igrač manje za četu Čola Simeonea.
Kako to obično biva, Atletiko je gledao da sačuva to što ima i da ne primi gol, ali...
Iago Aspas je imao druge planove. I tada je delovalo da će se Atletiko odbraniti, ali je na odbijenu loptu na gol liniji natrčao upravo pomenuti Apas i postigao gol za konačnih 1:1.
Podsetimo, Zvezda će u januaru 2026. godine dočekati Seltu.
