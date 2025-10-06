POTRESNA ISPOVEST PEĐE MIJATOVIĆA O PREMINULOM SINU: "Zvao sam sveštenika, sve je krenulo na bolje, ali posle dve godine..."
Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović pričao je na razne teme tokom gostovanja emisiji "Agape". Legendarni as dotako se slavnih perioda karijere, ali i najtrežih trenutaka u životu.
To je momenat kada je ostao bez sina Andreja koji je preminuo posle teške bolesti.
- On je moja energija, moj motiv, nije među nama, ali konstanto je tu. Svako od nas ima nekog ko nas motiviše dok spavamo. To je nešto što mene pokreće. Istina je, to je bila njegova misija, rodio se 1994. godine kada sam bio u Valensiji na mom putu ka nenormalnoj slavi. Ja sam onda otišao u Real, bolest je išla na gore, ali se borio kao lav. Kad god sam imao najveće uspehe, njemu je bilo loše - prisećao se Mijatović.
Nije bilo potrebno postavljati pitanja Predragu...
- Otac Radovan Bigović je bio moj veliki prijatelj sa neverovatno energijom, šteta što je tako mlad preminuo. Tada je bila jako teška kri
za. Koliko god da je bio žilav, on je praktično bio klinički mrtav. Zvao sam sveštenika. Dete je počelo da pokazuje bolje parametre, doktori su rekli da stvari idu na bolje. Posle toga je živeo još dve godine. Meni se apsolutno sve desilo u životu - rekao je Predrag Mijatović.