Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi trenutno obraća se javnosti povodom dve kvalifikacione utakmice za SP koje Srbiju očekuju u oktobru. 

Govorio je Piksi o raznim temama na današnjoj konferenciji, a u jednom momentu je iznenadio izjavom da će neki analitičari u subotu možda navijati za Albaniju.

Dragan Stojković Piksi

Mnogi su pomislili da Piksi jasno aludira na Radeta Bogdanovića, bivšeg fudbalera a sada analitičara, koji je poznat po tome da uvek kaže ono što misli.

- Tu ste vi da ispratite to, raznorazni kritičari i analitičari i oni će to da prate, možda i neko navija za Albaniju ovog puta, ali ima i takvih verovatno. Ne opterećujem se time, želim da pripremim ekipu koliko je moguće i u Leskovcu da odigramo kvalitetno - izjavio je Dragan Stojković Piksi.

Podsetimo, Srbija prvo u subotu od 20.45 u Leskovcu gostuje Albanija, a zatim nas tri dana kasnije čeka utakmica u Andori.

