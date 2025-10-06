PIKSI BRUTALNO UDARIO NA RADETA BOGDANOVIĆA? Svi se pitaju da li su ove reči upućene njemu "Neki analitičari će možda navijati za Albaniju..."
Selektor Orlova Dragan Stojković Piksi trenutno obraća se javnosti povodom dve kvalifikacione utakmice za SP koje Srbiju očekuju u oktobru.
Govorio je Piksi o raznim temama na današnjoj konferenciji, a u jednom momentu je iznenadio izjavom da će neki analitičari u subotu možda navijati za Albaniju.
Mnogi su pomislili da Piksi jasno aludira na Radeta Bogdanovića, bivšeg fudbalera a sada analitičara, koji je poznat po tome da uvek kaže ono što misli.
- Tu ste vi da ispratite to, raznorazni kritičari i analitičari i oni će to da prate, možda i neko navija za Albaniju ovog puta, ali ima i takvih verovatno. Ne opterećujem se time, želim da pripremim ekipu koliko je moguće i u Leskovcu da odigramo kvalitetno - izjavio je Dragan Stojković Piksi.
Podsetimo, Srbija prvo u subotu od 20.45 u Leskovcu gostuje Albanija, a zatim nas tri dana kasnije čeka utakmica u Andori.