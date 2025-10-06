LEGENDA JUVENTUSA SE OBRATILA TUDORU, A TIČE SE I VLAHOVIĆA: Čuveni as govorio i o identitetu, evo šta kaže za srpskog fudbalera!
Fudbaleri Juventusa nisu uspeli sinoć da stignu do druge pobede nad Milanom u tekućoj godini pošto su u derbiji 6. kola Serija A odigrali mršavih 0:0 protiv dosadašnjeg lidera šampionata, a trener Igor Tudor još jednom je pokazao da ni nakon dva meseca od početka sezone nema jasan plan kada je reč o ofanzivnoj liniji tima.
Najistureniji u napadu "stare dame" protiv sedmostrukog šampiona Evrope bio je doskorašnji golgeter Lila Džonatan Dejvid, ali Kanađanin je nastavio sa prilično bledim partijama u novom klubu.
Odluka Tudora da ga stavi u startnih 11, a Luisa Opendu i Dušana Vlahovića ostavi na klupi, kreirala je mišljenje legendarnog Alesandra Del Pjera da njegov bivši saigrač Tudor još nema izgrađen plan po pitanju igrača na koje će se najviše osloniti u napadu.
"Ko je najpogodniji za prvog napadača Juventusa u ovom trenutku? Trenutno ne postoji takav. Oni koji su igrali u startnoj postavi bili su loši. Vlahović se pokazao kao dobra zamena. Ako suviše rotiraš, držiš igrače na oprezu i daješ poverenje svima, ali isto tako gubiš na identitetu. Tim se prepoznaje po jasnoj startnoj postavi, a u ovom trenutku ona se ne nazire, naročito kada je reč o napadu. Odbrana i vezni red već imaju jasne konture, dok Tudor ima ogroman problem sa napadom", precizno i jasno poručio je Del Pjero nakon srećno izborenog remija svog bivšeg kluba protiv Milana.
Juventus je nakon trećeg uzastopnog remija dočekao oktobarsku reprezentativnu pauzu sa samo tri boda manje od lidera Napolija, a po povratku klupskim obavezama Tudorov tim očekuje paklena druga polovina meseca.
Najpre će gostovati u Komu 19. oktobra. Tri dana kasnije očekuje ih spektakl protiv Reala u Madridu, a seriju teških gostovanja završiće okršajem protiv Lacija na "Olimpiku" 26. oktobra.
Kurir sport / Sportske.net