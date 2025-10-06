Slušaj vest

Šalke je savladao Arminiju Bilefeld rezultatom 2:1, a sredinom drugog poluvremena jedna izuzetno dramatična scena viđena je na terenu.

Golman Šalkea istrčao je sa gola kako bi "boksovao" loptu, ali je u gužvi slučajno levom rukom snažno udario napadača Arminije Džoela Grodovskog. Od siline udarca nesrećni fudbaler je pao na zemlju i ostao bez svesti. Ležao je nepomično sa rukama ispruženim uz telo.

U trenucima panike i šoka najprisebniji bio je Nikola Katić.

Štoper Šalkea odmah je pritrčao protivničkom fudbaleru, stavio ga u bočni položaj i tako sprečio da se uguši jezikom.

Nakon ukazane pomoći napadač je došao svesti. Ustao je i zagrlio protivničkog golmana, jasno stavljajući do znanja da mu ništa ne zamera. Želeo je i da nastavi meč, ali lekari i trener mu nisu dozvolili.

Trener Šalkea Miron Muslić nakon utakmice je pohvalio svog štopera.

"Situacija je izgledala jako dramatično. Nikola je u toj frci reagovao fantastično".

Katića slave i nemački mediji, koji ističu da je herojskom reakcijom spasao život protivniku.

