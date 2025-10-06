Slušaj vest

Šalke je savladao Arminiju Bilefeld rezultatom 2:1, a sredinom drugog poluvremena jedna izuzetno dramatična scena viđena je na terenu.

Golman Šalkea istrčao je sa gola kako bi "boksovao" loptu, ali je u gužvi slučajno levom rukom snažno udario napadača Arminije Džoela Grodovskog. Od siline udarca nesrećni fudbaler je pao na zemlju i ostao bez svesti. Ležao je nepomično sa rukama ispruženim uz telo.

U trenucima panike i šoka najprisebniji bio je Nikola Katić.

Štoper Šalkea odmah je pritrčao protivničkom fudbaleru, stavio ga u bočni položaj i tako sprečio da se uguši jezikom.

Stravičan sudar napadača sa golmanom Šalkea  Foto: Screenshot

Nakon ukazane pomoći napadač je došao svesti. Ustao je i zagrlio protivničkog golmana, jasno stavljajući do znanja da mu ništa ne zamera. Želeo je i da nastavi meč, ali lekari i trener mu nisu dozvolili.

Trener Šalkea Miron Muslić nakon utakmice je pohvalio svog štopera.

"Situacija je izgledala jako dramatično. Nikola je u toj frci reagovao fantastično".

Katića slave i nemački mediji, koji ističu da je herojskom reakcijom spasao život protivniku.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalLEGENDA JUVENTUSA SE OBRATILA TUDORU, A TIČE SE I VLAHOVIĆA: Čuveni as govorio i o identitetu, evo šta kaže za srpskog fudbalera!
Vlahoviću spremaju ponudu za novi ugovor
FudbalREPREZENTATIVAC SRBIJE SA LEPOM GRKINJOM DOBIO DRUGO DETE! Dao gol u velikom derbiju, pa odjurio u porodilište! (FOTO)
Andrija Živković
FudbalPIKSI BRUTALNO UDARIO NA RADETA BOGDANOVIĆA? Svi se pitaju da li su ove reči upućene njemu "Neki analitičari će možda navijati za Albaniju..."
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalVANJA OPET REKAO "NE" SRBIJI, I TO SINOĆ! Gore nije moglo, Piksi saopštio loše vesti pred važne utakmice Orlova - evo zašto golman sada nije tu!
serbiasweden-154.jpg

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport