Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Albanije gostovaće u Leskovcu 11. oktobra, gde će protiv Srbije odigrati jedan od ključnih mečeva u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Duel koji mnogi već nazivaju "finalom" grupe, biće od presudnog značaja i za "orlove" i za "crveno-crne".

Vezista Albanije Ćazim Laci istakao je da njegov tim itekako zna težinu ovog susreta.

– Biće izuzetno težak i odlučujući meč. Mi smo profesionalci, navikli smo na pritisak iz svojih klubova. Znamo šta nam znače ta tri boda – ako želimo da zadržimo san o Svetskom prvenstvu, moramo da pobedimo. Kada igraš za nacionalni tim, moraš da pružiš više. Uvek sam davao maksimum u dresu Albanije, i tako će biti i sada – kazao je Laci pred meč sa Srbijom.

1/10 Vidi galeriju Albanija - Srbija Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Starsport

Govoreći o atmosferi i rivalitetu koji prate ovaj meč, Ćazim Laci naglasio je da njegov tim mora ostati pribran i koncentrisan.

– Biće mnogo emocija, ali moramo ostati smireni. Ne gledamo ko je protivnik, već šta treba da uradimo na terenu. U prvom meču smo imali šansu za pobedu, iako je završeno nerešeno. Sada moramo da budemo još pažljiviji, da obratimo pažnju na svaki detalj. Očekujem tvrd meč, ali od prvog minuta idemo na pobedu. Znamo da Srbija igra kod kuće i da će imati veliku podršku, ali mi dolazimo da uzmemo tri boda koja mogu da odluče sve – dodao je Ćazim.