Verovali ili ne, u najelitinijem takmičenju crnogorskog fudbala trenutni lider na tabeli je ekipa koja ima negativnu gol-razliku.

Posle 11 odigranih kola vodeća ekipa je FK Dečić sa 20 osvojenih bodova i gol-razlikom "minus jedan".

Dečić je u poslednjem kolu savladao Jedinstvo iz Bijelog Polja rezultatom 1:0, iskoristio kiks Sutjeske koja je izgubila od Budućnosti i preuzeo lidersku poziciju. Sada ima 20 bodova, dva više od Petrovca i tri od Sutjeske, uz gol-razliku 15:16.

Zanimljivo, više primljenih nego postignutih golova imaju još samo tri ekipe koje se takmiče u 1. CFL i sve su sa dna tabele.

Dečić je ove sezone ostvario šest pobeda, dva remija i tri poraza. Pet puta su slavili sa golom prednosti, a njihov najubedjiviji trijumf je bio protiv Sutjeske 3:1.

S druge strane, svi porazi bili su ubedljivi - 0:2 od Budućnosti, 0:2 od Bokelja i 0:4 od Jezera, što uticalo na to da trenutno imaju negativnu gol-razliku.





