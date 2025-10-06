Slušaj vest

Redsi su zapali u ozbiljnu krizu, vezali su tri poraza, dva u Premijer ligi i jedan u Ligi šampiona i ozbiljno zabrinuli svoje navijače.

Nakon novog neuspeha na udaru kritika fudbalske javnosti na Ostrvu našao se Mo Salah, koji na nije ni bleda senka igrača koji je dominirao u prethodnoj sezoni. Na pet od sedam mečeva nije uspeo da postigne gol, odbrana ga ne zanima, a u više navrata je do izražaja dolazila i njegova sebičnost.

Runi smatra da Egipćanin od dolaska Florijana Virca, Iga Ekitikea i Aleksandera Isaka ima ozbiljan problem sa egom.

"Sa dolascima igrača poput Isaka, Ekitikea i Virca, uz količinu novca koja je na njihove transfere potrošena, šta Salah sada misli? Kako razmišlja? Vrhunski igrači svi imaju veliki ego, a Mohamed Salah je jako dugo jedan od najboljih igrača u Premijer ligi", kaže Runi i dodaje:

"Mislim da je ova poslednja nedelja pokazala da kada sve ide dobro, kada se postižu golovi i kada se pobeđuje, onda je sve sjajno. Ali, što se tiče ove posledje nedelje, ona donosi pitanje o njegovoj radnoj etici".

Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Kritikovao je Runi Salaha i zbog defanzivnog učinka.

"Znam da se on ne vraća uvek, da ne pomaže uvek u odbrani, ali u utakmici sa Čelsijem beka sa njegove strane seku na komade, a on samo gleda", ističe Runi.

Bivši as smatra da bi Virdžil Van Dajk kao kapiten tima morao da obavi razgovor sa iskusnim napadačem.

"Igrači poput Van Dajka i Alisona, iako on nije igrao na ovom meču, oni su lideri u svlačionici i oni bi morali da mu kažu – moraš da pomažeš. Za mene, to je ono što je zabrinjavajuće. Mislim da je ove protekle nedelje izgledao malo izgubljeno".

Kurir sport

Ne propustiteFudbal"JA SAM TAJ KOJI ĆE JOVANČIĆU DA PLATI PIĆE" Junak Čukaričkog se oglasio posle pobede nad Javorom i izjavom nasmejao sve: "Da nije bilo njega..."
CUKARICKI-TSC_101.JPG
FudbalFUDBALSKI SVET BRUJI O NIKOLINOM HEROJSKOM POTEZU! Nakon stravičnog sudara spasao život protivničkom igraču!
Džoel Grodovski
FudbalPREOKRET! REPREZENTACIJA BOSNE OSTALA BEZ FUDBALERA! Selektor zagrmeo na konferenciji za medije - razočaran je, njegove reči odjekuju regionom!
profimedia-1028561420.jpg
FudbalLEGENDA JUVENTUSA SE OBRATILA TUDORU, A TIČE SE I VLAHOVIĆA: Čuveni as govorio i o identitetu, evo šta kaže za srpskog fudbalera!
Vlahoviću spremaju ponudu za novi ugovor

Fernando promasaj protiv Liverpula Izvor: ArenaSport