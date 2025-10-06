Slušaj vest

Redsi su zapali u ozbiljnu krizu, vezali su tri poraza, dva u Premijer ligi i jedan u Ligi šampiona i ozbiljno zabrinuli svoje navijače.

Nakon novog neuspeha na udaru kritika fudbalske javnosti na Ostrvu našao se Mo Salah, koji na nije ni bleda senka igrača koji je dominirao u prethodnoj sezoni. Na pet od sedam mečeva nije uspeo da postigne gol, odbrana ga ne zanima, a u više navrata je do izražaja dolazila i njegova sebičnost.

Runi smatra da Egipćanin od dolaska Florijana Virca, Iga Ekitikea i Aleksandera Isaka ima ozbiljan problem sa egom.

"Sa dolascima igrača poput Isaka, Ekitikea i Virca, uz količinu novca koja je na njihove transfere potrošena, šta Salah sada misli? Kako razmišlja? Vrhunski igrači svi imaju veliki ego, a Mohamed Salah je jako dugo jedan od najboljih igrača u Premijer ligi", kaže Runi i dodaje:

"Mislim da je ova poslednja nedelja pokazala da kada sve ide dobro, kada se postižu golovi i kada se pobeđuje, onda je sve sjajno. Ali, što se tiče ove posledje nedelje, ona donosi pitanje o njegovoj radnoj etici".

Kritikovao je Runi Salaha i zbog defanzivnog učinka.

"Znam da se on ne vraća uvek, da ne pomaže uvek u odbrani, ali u utakmici sa Čelsijem beka sa njegove strane seku na komade, a on samo gleda", ističe Runi.

Bivši as smatra da bi Virdžil Van Dajk kao kapiten tima morao da obavi razgovor sa iskusnim napadačem.

"Igrači poput Van Dajka i Alisona, iako on nije igrao na ovom meču, oni su lideri u svlačionici i oni bi morali da mu kažu – moraš da pomažeš. Za mene, to je ono što je zabrinjavajuće. Mislim da je ove protekle nedelje izgledao malo izgubljeno".

