PRVI POZIV ZA SENIORSKU REPREZENTACIJU! Otkriveno ko menja povređenog Džejmsa u reprezentaciji Engleske
Selekcija Engleske će 14. oktobra u Rigi igrati protiv selekcije Letonije, u svojoj šestoj utakmici u Grupi K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, u kojoj se nalazi i reprezentacija Srbije.
Pre utakmice protiv Letonije, reprezentacija Engleske će u četvrtak odigrati prijateljski meč protiv selekcija Velsa.
O'Rajliju (20) je ovo prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Engleske.
Engleski levi bek odigrao je ukupno 21 utakmicu i postigao pet golova za Mančester Siti prošle sezone, dok je ove sezone zabeležio devet nastupa za taj klub.
Engleska je prva na tabeli Grupe K sa 15 bodova iz pet utakmica.
Po pet mečeva odigrale su još i drugoplasirana Albanija (osam bodova), četvrtoplasirana Letonija (četiri boda) i petoplasirana Andora (bez osvojenog boda), dok reprezentacija Srbije zauzima treće mesto sa sedam bodova iz četiri utakmice.