Selekcija Engleske će 14. oktobra u Rigi igrati protiv selekcije Letonije, u svojoj šestoj utakmici u Grupi K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, u kojoj se nalazi i reprezentacija Srbije.

Pre utakmice protiv Letonije, reprezentacija Engleske će u četvrtak odigrati prijateljski meč protiv selekcija Velsa.

O'Rajliju (20) je ovo prvi poziv u seniorsku reprezentaciju Engleske.

Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić

Engleski levi bek odigrao je ukupno 21 utakmicu i postigao pet golova za Mančester Siti prošle sezone, dok je ove sezone zabeležio devet nastupa za taj klub.

Engleska je prva na tabeli Grupe K sa 15 bodova iz pet utakmica.

Po pet mečeva odigrale su još i drugoplasirana Albanija (osam bodova), četvrtoplasirana Letonija (četiri boda) i petoplasirana Andora (bez osvojenog boda), dok reprezentacija Srbije zauzima treće mesto sa sedam bodova iz četiri utakmice.

