Rasel Martin je dobio otkaz na klupi škotskog Rendžersa nakon remija sa Falkirkom i morao je da napusti stadion na sporedni izlaz zbog besa navijača tamošnjeg velikana.

Ubrzo su počele spekulacije o njegovom nasledniku, a među prvim imenima koje su se izdvojile je bivši trener kluba - Stiven Džerard.

Seltik - Rendžers, Old Firm derbi Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni fudbaler Liverpula je Rendžersu doneo poslednju titulu 2021. godine, a nakon toga je vodio Aston Vilu i saudijski Al Itifak.

Stiven Džerard je ekipu Rendžersa predvodio na 192 utakmice, a čak 124 puta je izlazio kao pobednik, 27 puta je bivao poražen, dok je 41. put remizirao.

Sjajan je bio i u Evropi, gde je jednom vodio škotskog velikana do proleća u Ligi Evrope.

Situacija u ovom klubu sada je mnogo drugačija, Rendžers ima samo jednu pobedu u sedam odigranih mečeva na šampionatu, a u Ligi Evrope startovali su sa dva poraza.

Pored njega, kandidati za klupu su i Šon Dajš i Deni Rol.

