Kako stvari stoje, Dušan Vlahović bi polako mogao da krene sa pakovanjem kofere u Juventusu.

Po svemu sudeći će se Juventus i Dušan Vlahović rastati na kraju sezone, kada sjajnom napadaču istekne ugovor.

Dušan Vlahović

Iako su postojale određene šanse da dođe do dogovora oko nastavka saradnje, deluje da od toga neće biti ništa.

U prilog tome govori informacija koju je plasirao "Team Talk", da je Juventus počeo već da traži zamenu za Vlahovića i da je izbor pao na Gabrijela Žezusa.

Arsenal je već odredio cenu za Brazilca, te Stara dama mora da izdvoji oko 35.000.000 evra za njegovo dovođenje.

Dodaje se da Žezusa prati i Everton, koji će biti glavni takmac u borbi za potpis napadača Tobdžija. On se i dalje oporavlja od teške povrede, a trebalo bi uskoro da se vrati na teren.

