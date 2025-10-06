DA LI JE OVO KRAJ? Juventus pronašao zamenu za Dušana Vlahovića - vreme je da se pakuju koferi i leti iz Torina!
Kako stvari stoje, Dušan Vlahović bi polako mogao da krene sa pakovanjem kofere u Juventusu.
Po svemu sudeći će se Juventus i Dušan Vlahović rastati na kraju sezone, kada sjajnom napadaču istekne ugovor.
Iako su postojale određene šanse da dođe do dogovora oko nastavka saradnje, deluje da od toga neće biti ništa.
U prilog tome govori informacija koju je plasirao "Team Talk", da je Juventus počeo već da traži zamenu za Vlahovića i da je izbor pao na Gabrijela Žezusa.
Arsenal je već odredio cenu za Brazilca, te Stara dama mora da izdvoji oko 35.000.000 evra za njegovo dovođenje.
Dodaje se da Žezusa prati i Everton, koji će biti glavni takmac u borbi za potpis napadača Tobdžija. On se i dalje oporavlja od teške povrede, a trebalo bi uskoro da se vrati na teren.
