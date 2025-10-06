Slušaj vest

Kako stvari stoje, Dušan Vlahović bi polako mogao da krene sa pakovanjem kofere u Juventusu.

Po svemu sudeći će se Juventus i Dušan Vlahović rastati na kraju sezone, kada sjajnom napadaču istekne ugovor.

Iako su postojale određene šanse da dođe do dogovora oko nastavka saradnje, deluje da od toga neće biti ništa.

U prilog tome govori informacija koju je plasirao "Team Talk", da je Juventus počeo već da traži zamenu za Vlahovića i da je izbor pao na Gabrijela Žezusa.

Arsenal je već odredio cenu za Brazilca, te Stara dama mora da izdvoji oko 35.000.000 evra za njegovo dovođenje.

Dodaje se da Žezusa prati i Everton, koji će biti glavni takmac u borbi za potpis napadača Tobdžija. On se i dalje oporavlja od teške povrede, a trebalo bi uskoro da se vrati na teren.

