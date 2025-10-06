Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi.

Trening fudbalske reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

 "Orlove" očekuju dve veoma bitne utakmice u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Četa selektora Dragana Stojkovića, koji je danas saopštio spisak, će u subotu 11. oktobra u Leskovcu ugostiti Albaniju, a tri dana kasnije će gostovati Andori.

Srbija je trenutno treća u grupi K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Engleska vodi sa 15 bodova iz pet utakmica, Albanija je druga sa osam bodova iz pet utakmica. Letonija ima četiri boda iz pet utakmica, dok je Andora na začelju bez bodova iz pet odigranih mečeva.

