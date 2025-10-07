Fudbalsku javnost u Bosni i Hercegovini pogodila je ozbiljna afera zbog trenera Zrinjskog iz Mostara Igora Štimca.

1/8 Vidi galeriju Igor Štimac Foto: NIDAL SALJIC/EPA, Robin van Lonkhuijsen/ANP, Printskrin/jutjub

Štimac je dospeo pod istragu Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a povod za postupak je njegova upotreba ustaškog pokliča "za dom spremni".

Štimac je prethodno na svom profilu na društvenim mrežama objavio snimak političara iz Hrvatske, Marina Miletića, uz komentar u kojem je govorio o "islamizaciji Evrope" i "ugrožavanju hrišćanskih vrednosti".

Za kraj te objave, koju je obrisao, a potom vratio na profil, dodao je pomenuti fašistički slogan, što je odmah pokrenulo lavinu reakcija i osuda.

Posle derbija 10. kola prvenstva BiH u kome je Zrinjski odigrao 1:1 na gostovanju Sarajevu, Igor Štimac je branio svoj postupak.

"Ko zna da čita shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi cirkus napravili od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mesto gde trebate da me pitate o privatnim objavama. Završili smo priču," izjavio je Štimac.