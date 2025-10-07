LUDILO MOZGA! ČUVENI HRVATSKI TRENER BRANI FAŠISTIČKE SIMBOLE! "Za dom spremni je humana i normalna objava"
Fudbalsku javnost u Bosni i Hercegovini pogodila je ozbiljna afera zbog trenera Zrinjskog iz Mostara Igora Štimca.
Štimac je dospeo pod istragu Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a povod za postupak je njegova upotreba ustaškog pokliča "za dom spremni".
Štimac je prethodno na svom profilu na društvenim mrežama objavio snimak političara iz Hrvatske, Marina Miletića, uz komentar u kojem je govorio o "islamizaciji Evrope" i "ugrožavanju hrišćanskih vrednosti".
Za kraj te objave, koju je obrisao, a potom vratio na profil, dodao je pomenuti fašistički slogan, što je odmah pokrenulo lavinu reakcija i osuda.
Posle derbija 10. kola prvenstva BiH u kome je Zrinjski odigrao 1:1 na gostovanju Sarajevu, Igor Štimac je branio svoj postupak.
"Ko zna da čita shvatio je moju objavu kao humanu i normalnu. To što ste vi cirkus napravili od toga, to služi vama na čast. Ako se bavite prikupljanjem klikova, samo izvolite. Ovo nije mesto gde trebate da me pitate o privatnim objavama. Završili smo priču," izjavio je Štimac.