Defanzivac Crvene zvezdeNair Tiknizjan objasnio je zašto je dobio srpsko državljanstvo i pasoš Srbije.

Nair Tiknizjan (26) rođen je u Rusiji u Sankt Peterburgu, a poreklom je Jermenin, pa i igra za ovu fudbalsku reprezentaciju.

Defanzivac Crvene zvezde i jermenske reprezentacije Nair Tiknizjan otkrio je, zašto je uzeo srpsko državljanstvo. Time je izgubio status stranca u Srbiji, a imao je i određene praktične razloge.

- Situacija je jednostavna. Klub mi je snažno preporučio da dobijanjem srpskog državljanstva ni beih imao status stranca. Nisam odbio jer nemam šta da izgubim. Srpski pasoš je zaista velika prednost. Olakšava putovanje po Evropi - rekao je Nair Tiknizjan, koji ima i rusko i jermensko državljanstvo.

Krajem septembra objavljeno je da je Nair Tiknizjan, koji je ranije igrao za Lokomotivu Moskva i CSKA Moskva, postao srpski državljanin. Crvena zvezda je 22. juna dovela levog beka iz Lokomotive, plativši ga 1.700.000 evra. Dvadesetšestogodišnjak je potpisao trogodišnji ugovor sa prvakom Srbije.

Nair Tiknizjan letos je pregovarao i sa španskom Seviljom, ali je Crvena zvezda bila upornija i konkretnija. Na Marakanu je stigao kao zamena za iskusnog Milana Rodića koji je potom prešao u švajcarski Cirih.

Supruga Naira Tiknizjana je Ruskinja Jana Romaškina, zaštitino lice sportske TV kuće Mač. Njih dvoje, sa sinom već neko vreme žive u Beogradu, a i Jana i Nair su prezadovoljni u Srbiji.