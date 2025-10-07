Fudbalska reprezentacija Srbije dočekaće selekciju Albanije u subotu 11. oktobra u Leskovcu, od 20.45 časova, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Dva nacionalna tima igrali su prvu međusobnu utakmicu u Tirani 7. juna, a taj meč završen je bez golova. Junak susreta bio je golman Srbije Đorđe Petrović koji je odbranio penal Reju Manaju.

Predsednik FS Albanije - Armand Duka Foto: EPA

Predsednik FS Albanije Armand Duka rekao je da njegov tim dolazi u Leskovac po pobedu, jer timski izgledaju bolje od Orlova, ali i da bi utakmica protiv Srbije mogla da odredi sudbinu selektora Silvinja.

Utakmica u Tirani pre četiri meseca obilovala je incidentima. Golmana Srbije Đorđa Petrovića gađali su limenkom piva, Andrija Živković je pogođen tvrdim predmetom u glavu, kao i Strahinja Eraković i Saša Lukić. Italijanski sudija Davide Masa je u jednom trenutku prekinuo utakmicu, ali to nije smirilo albanske huligane. Za kompletnu lakrdiju u Tirani, FS Albanije kažnjen je od strane UEFA sa samo 173.000 evra i 20 odsto zatvaranja kapaciteta stadiona.

Ako se sve ono iz Tirane bude desilo u Leskovcu, čak i manje od toga, možemo samo da zamislimo kakva kazna bi čekala FSS. Sigurno tri meča bez publike, ako ne i više...

- Nema reprezentativne utakmice koja ne donosi maksimalnu emociju. Utakmica protiv Srbije nam daje šansu da odemo u plej-of i zato je veoma važna. Sve ostalo, ni ja, ni igrači ne želimo da imamo na umu. Naš cilj je sportski - rekao je Armand Duka za TV stanicu "Top kanal".

1/10 Vidi galeriju Albanija - Srbija Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Starsport

Brazilac Silvinjo, selektor Albanije, pod velikim je pritiskom, jer bi mogao da dobije otkaz u slučaju neuspeha.

- Nije istina da smo odlučili o njegovoj sudbini. Da li ćemo pobediti u ovoj utakmici, ili ne... Silvinjo sam odlučuje o svojoj sudbini. Ono što smo rekli ranije je da ako se kvalifikujemo, nema razloga da razgovaramo o promeni stručnog štaba. Ako se ne kvalifikujemo, nesumnjivo će biti diskusije i promena. Ali, ovo nije utakmica koja će odlučiti da li će Silvinjo nastaviti da radi, ili ne.

Matematika nije na strani Albanaca, mada se oni nadaju remiju ili trijumfu.

- Pobeda bi nam dala više samopouzdanja u ostvarivanju cilja, a to je plasman u plej-of. Nerešeno nas drži u igri. Ali mi izlazimo na teren zbog tri boda, mada smo svesni da ih je veoma teško osvojiti. Niko ne može da tvrdi da smo favoriti. Mislim da je ovo otvorena utakmica i da imamo priliku da osvojimo tri boda.

Armand Duka predsednik FS Albanije i selektor Silvinjo Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Albanski novinari selidbu utakmice iz Beograda u Leskovac, tumače kroz dva razloga. Ili je to zbog internih problema ili je to sportska taktika.

- Ne vidim veliku prednost, niti veliki nedostatak u selidbi mesta, gde će se igrati utakmica. Važno je da teren bude u dobrom stanju, gde igrači mogu da se iskažu. I to je to.

Armand Duka poručio je da veruje u igrače Albanije.