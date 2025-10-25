Slušaj vest

Većina poklonika fudbala koja prati Kristijana Ronalda sigurno je čula za njegovu avanturu sa Čileankom Danijelom Čavez.

Prsata Čileanka Danijela Čavez napravila je pravu poslovnu imperiju, jer očigledno zna kako i kada da zaintrigira javnost.

Danijela Čavez u bazenu Foto: Printskrin/Instagram

Veza sa Kristijanom Ronaldom za popularnost

Sa preko 18 miliona fanova samo na Instagramu pod nadimkom "Seksi kvin", a toliko ima i na Tik-Toku, Danijela Čavez je među najpraćenijim modelima na toj društvenoj mreži. Svoju karijeru gradila je kao pevačice, "šougerla", a snimila je i nekoliko filmova za odrasle. Poslednjih godina plavokosa Južnoamerikanka je redovni deo ružičastih hronika.

Pre nekoliko godina Danijela Čavez (35) napravila je pravu pometnju priznanjem da je imala seks sa Kristijanom Ronaldom i da je snimala njihov intimni čin. Navodno njihov fatalni susret desio se 2015. godine, kada je Portugalac bio u ozbiljnoj vezi sa poznatom manekenkom Irinom Šajk. Kada je saznala šta se desilo, lepa Ruskinja nije mogla da mu oprosti prevaru.

- U početku je Kristijano bio veoma stidljiv, ali kada je postao smeliji, postao je pravi muškarac, iako pomalo uplašen. Voleo me je, ali to nije bila poenta. Samo sam želela da ispunim svoj san i da imam seks sa njim. Bio je fasciniran mojim telom. Svidelo mu se moje lice, moje grudi i činjenica da nikada nije spavao sa Plejboj manekenkom - nije se ustezala da priča o Ronaldu Danijela Čavez.

Avantura ili izmišljotina - Kristijano Ronaldo Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Buknula karijera

Od tog trenutka postala je atrakcija u javnosti. Nedavno je otvorila i svoj profil na poznatom kanalu za odrasle "OnlyFans", na kojem svakog dana pravi šou sa provokativnim fotografijama i video zapisima.

Slavu i popularnost koju je stekla zahvaljujući Kristijanu Ronaldu Čavezova je umela dobro da unovči slikajući se za prestižni magazin za muškarce "Plejboj", a zarađeni novac i da uloži. Jedna od investicija bujne Čileanke bila je i kupovina nižerazrednog kluba Rankagva Sur u njenoj rodnoj zemlji 2020. godine.

1/14 Vidi galeriju Danijela Čavez Foto: Printskrin/Instagram

Liniju neguje u teretani

Poslednjih godina se malo smirila, kada su u pitanju afere, ali redovna je na društvenim mrežama. Redovno obaveštava pripadnice lepšeg pola koliko je važno da održavaju liniju, treniraju i idu u teretanu.

- Redovna fizička aktivnost je veoma važna. Vežbanje može pomoći u sprečavanju prekomernog gojenja. Kada se bavite fizičkom aktivnošću, sagorevate kalorije. Što je aktivnost intenzivnija, više kalorija sagorevate - rekla je Čavezova i nastavila:

- Redovni odlasci u teretanu su odlični, ali ako nemate vremena tu je alternativa. Da biste iskoristili prednosti vežbanja, jednostavno budite aktivniji tokom dana. Na primer, idite stepenicama umesto liftom ili pojačajte kućne poslove. Doslednost je ključna.

Ćerka i majka - Isidora Gutijerez i Danijela Čavez Foto: Printskrin/Instagram

Ponosna majka

Danijela Čavez je majka poznate influenserke, ali i TV voditeljke Isidore Gutijerez, koja je veoma popularna na društvenim mrežama u Južnoj Americi. Isidora je ove godine napunila 18 godina, a njena majka udala se za oca Arijela Gutijereza 2017. godine, posle više od 15 godina veze.

- Arijela poznajem od svoje 15. godine. On je sa mnom pola mog života. Venčali smo se simbolično, na putovanju, pre oko osam godina. Nikada nismo mislili da je potrebno imati komad papira kojim bismo zapečatili našu ljubav i posvećenost. Osećamo se kao muž i žena otkako smo zajedno. Uvek smo imali verenički prsten, zapravo, želela sam da nastavim da nosim isti, ali je Arijel više volela da imamo još jedan - ispričala je Danijela Čavez i nastavila:

- Imati dete je bio san za njega, tako da sam bila srećna. Za mene je to bilo divno. Nikada nisam razmišljala o tome da budem majka. Mi smo tada živeli zajedno. Napustila sam dom kada sam imala 16 godina, a nekoliko meseci kasnije sam zatrudnela. Sve se dogodilo tako rano, i to je pomoglo da se ojača naša veza. Možda da nismo postali roditelji tako mladi, ne bismo bili zajedno.

1/10 Vidi galeriju Isidora Gutijerez Foto: Printskrin/Instagram

Danijela Čavez je osoba sa najviše pratilaca na društvenim mrežama u Čileu. Napravila je pravu multimedijalni imperiju. Iako obožavaoci ne mogu da se zasite ove briljantne, prelepe, bujne i pompezne plavuše, ona je pre svega uspešna preduzetnica i poslovna žena. Preptostavlja se da Danijela samo od društvenih mreža, mesešno zarađuje više od 500.000 evra, što dolazi do brojke na godišnjem nivou od 6.000.000 evra.