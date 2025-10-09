Slušaj vest

Racionalan, miran, odmeren, staložen, hradnokrvan. Baš takav je predsednik FS Srbije Dragan Džajić pred utakmicu srpske fudbalske reprezentacije protiv Albanije, u subotu 11. oktobra od 20.45 časova u Leskovcu.

Biće to duel za drugo mesto u grupi, a trijumf Orlova nad Albancima značio bi da je Srbija osigurala poziciju koja vodi u baraž za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Dragan Džajić

Dragan Džajić dobro zna šta Srbiji donosi utakmica u subotu.

- Ne treba trošiti reči, ne treba niko bilo kome da priča... Svesni smo svi i znamo koliko ta utakmica znači u ovoj situaciji. Vrlo bitan meč za nas. Mislim da je to svima jasno - počeo je razgovor za Kurir Dragan Džajić.

Pobeda je imperativ, ali Dragan Džajić nije čovek koji se razmetao izjavama, uvek je gledao da njegov tim govori najbolje na terenu.

- Znate me toliko godina. Nikada od mene nećete čuti neke stvari... Hajde da vam kažem ovako - želim pobedu! Do nje neće biti doći lako, ali pobeda je nešto što se očekuje.

Srpska reprezentacija oslabljena je za ovaj meč za nekoliko važnih igrača. Zbog parnih kartona ne mogu da igraju Nikola Milenković i Saša Lukić, povređeni su Aleksandar Katai, Ivan Ilić, Kosta Nedeljković, Nemanja Gudelj i Vanja Milinković-Savić.



- Povrede su sastavni deo fudbala. Dešavaju se takve stvari... Nema potrebe da sada kukamo nad vlastitom sudbinom. Tako nam je, kako nam je. Meni je veći problem od povreda, slaba minutaža naših fudbalera u inostranim klubovima. Opet, ne sumnjam u njih, znam da će svako od momaka dati sve od sebe u subotu, kako bi Srbija pobedila. Isto tako, selektor Dragan Stojković sve dobro prati i verujem da će izvesti najbolji tim. Da će to biti igrači koji će moći da odgovore na sve zadatke.

Nekako se u domaćoj javnosti stvorilo mišljenje da Srbija ima bolji individualni kvalitet igrača, a da je Albanija nekako kompaktnija kao tim.



- Ne volim to. Pustite to... Dobro je kad u timu imaš jaku ličnost. Igrača koji jednim potezom ili inspiracijom može da reši utakmicu. Bogu hvala, mi ih imamo. Opet, ne možemo da se oslonimo samo na nekog pojedinca, potrebna nam je jaka grupa. Verujem u naše momke, verujem u ekipu. Svesni su oni svega i znam da će učiniti sve kako bi obradovali naciju.

Govorio je Dragan Džajić i o protivniku.



- Albanci su dobri, ko god šta misli o njima... Oni su čvrsta i solidna ekipa. U sportskom smislu njih niko, ni u jednom trenutku ne sme da potceni. Imaju dobre rezultate poslednjih godina, dobre fudbalere. Druga stvar, njihova reprezentacija je vrlo korektna, da se razumemo.

Predsednik Saveza je u stalnom kontaktu sa selektorom.

- Često razgovaramo. Redovno se čujemo. Poslednjih nedelja i dana smo pričali o tome ko dolazi i koliki su problemi zbog povreda. Pitate me, ima li selektor podršku sa moje strane... Naravno da ima! Punu i maksimalnu. Kako drugačije?! Ja sam predsednik i naravno da sam uz mog selektora. Verujem u njega. I u naše momke! Verujem da sa fudbalerima može Srbiji da donese važnu pobedu.

Bezbednosna situacija utakmice između Srbije i Albanije u Leskovcu mora da bude na najvišem nivou. Posebno, na sva dešavanja iz bliske budućnosti, iz 2014. godine, kada se u Humskoj desio incident sa albanskim dronom, posle kojeg je prekinuta utakmica.



- Ne može čovek da se zakune... Mi smo sve učinili i linimo da se tako nešto ne desi ponovo. Vodimo o tome velikog računa. To bi bila katastrofa da se ponovi. Mislim da bismo bili odstranjeni na duži period iz evropskog fudbala. Baš iz tog razloga izabrali smo Leskovac i smanjili kapacitet stadiona. Ovo je iznimna situacija za nas.

Ne verujem da će Albanci provocirati

Provokacije su moguće i na terenu, pa srpski fudbaleri moraju da budu na oprezu.

- Ne verujem da će igrači iz Albanije da provociraju. Opet, naši su dovoljno iskusni. Znaju oni dobro kako da se ponašaju u takvim i sličnim situacijama - jasan je Džajić.

Pozvao je predsednik FSS Dragan Džajić na slogu i jedinstvo.

- Ponavljam, moramo da sprečimo da se dogodi bilo šta ružno tokom utakmice. Nadam se da će svi oni koji dođu na utakmicu imati razumevanja. Mi Srbi moramo da ostavimo sve razmirice i neslaganja po strani. Da navijamo za Srbiju, jer samo ovu reprezentaciju imamo - zaključio je Dragan Džajić.