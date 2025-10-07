Legendarni nemački fudbaler i bivši as Real Madrida Toni Kros u jednom podkastu govorio je o načinu igre koji forsira Barselonu i uputio je javni savet sunarodniku Hansiju Fliku.

Barselona je u sedmici za nama doživela dva bolna poraza, od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona i Sevilje u La Ligi, te je tako glavna tema zbog svoje rizične igre, koja ne donosi uvek rezultate.

Toni Kros Foto: Markus Fischer / imago sportfotodienst / Profimedia, Thomas Kienzle / Zuma Press / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

"Barselona igra veoma atraktivno, verovatno su i najatraktivnija ekipa u Evropi. Međutim, uz takvu igru dolazi i rizik. Ako Pedri, Jamal ili Rafinja imaju loš dan, bilo koji tim može da ih pobedi. Prošle godine im se to dogodilo u polufinalu Lige šampiona protiv Intera, a i ove godine će se u jednom trenutku naći na suprotnoj strani timovi koji će iskoristiti njihovu rizičnu visoku liniju odbrane. Moguće da ih neće kazniti u La Ligi jer su tu znatno dominantniji, ali u Evropi će imati problema", rekao je Kros i nastavio:

"Kada igrate kao Barselona, umor postaje veliki problem. Posle 75 minuta utakmice, primetićete da su igrači umorni i da su noge teške. U tim je trenucima teško je vršiti pritisak i zatvarati prostor kao na početku meča. S takvim umorom i inzistiranjem na istom stilu igre, bez ikakvih promena, postaje vrlo jasno koliko ste izloženi protivničkim napadima i ranjivi u defanzivi. Ponoviću, ako nastave da igraju ovako, ispašće u Ligi šampiona", ističe Kros.

Inače, Hansi Flik i Toni Kros su sarađivali u reprezentaciji Nemačke, a u Španiji nisu bili rivali, pošto se legendarni as Reala penzionisao prošlog leta.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalNEMA MU RAVNOG! Kros proglašen za najboljeg fudbalera Nemačke u prošloj sezoni
profimedia0888260756kros.jpg
FudbalMOJA ĆERKA JE SIGURNIJA U ŠPANIJI! MIGRANTI U NEMAČKOJ SU VAN KONTROLE: Šokantne reči ikone nemačkog fudbala! Ne vraća se u zemlju
profimedia0881766076.jpg
FudbalNEMAC SE IZVINIO, ŠPANAC REAGOVAO GOSPODSKI: Pedri oprostio Krosu na oštrom prekršaju zbog kojeg više neće igrati na EP
profimedia0887745604.jpg
FudbalLJUBITELJI FUDBALA NE MOGU DA SAKRIJU SUZE! "Odjavio se" Toni Kros! Njegova OPROŠTAJNA poruka KIDA DUŠU!
profimedia0887564922.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot