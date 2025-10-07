Legendarni nemački fudbaler i bivši as Real Madrida Toni Kros u jednom podkastu govorio je o načinu igre koji forsira Barselonu i uputio je javni savet sunarodniku Hansiju Fliku.

Barselona je u sedmici za nama doživela dva bolna poraza, od Pari Sen Žermena u Ligi šampiona i Sevilje u La Ligi, te je tako glavna tema zbog svoje rizične igre, koja ne donosi uvek rezultate.

"Barselona igra veoma atraktivno, verovatno su i najatraktivnija ekipa u Evropi. Međutim, uz takvu igru dolazi i rizik. Ako Pedri, Jamal ili Rafinja imaju loš dan, bilo koji tim može da ih pobedi. Prošle godine im se to dogodilo u polufinalu Lige šampiona protiv Intera, a i ove godine će se u jednom trenutku naći na suprotnoj strani timovi koji će iskoristiti njihovu rizičnu visoku liniju odbrane. Moguće da ih neće kazniti u La Ligi jer su tu znatno dominantniji, ali u Evropi će imati problema", rekao je Kros i nastavio:

"Kada igrate kao Barselona, umor postaje veliki problem. Posle 75 minuta utakmice, primetićete da su igrači umorni i da su noge teške. U tim je trenucima teško je vršiti pritisak i zatvarati prostor kao na početku meča. S takvim umorom i inzistiranjem na istom stilu igre, bez ikakvih promena, postaje vrlo jasno koliko ste izloženi protivničkim napadima i ranjivi u defanzivi. Ponoviću, ako nastave da igraju ovako, ispašće u Ligi šampiona", ističe Kros.

Inače, Hansi Flik i Toni Kros su sarađivali u reprezentaciji Nemačke, a u Španiji nisu bili rivali, pošto se legendarni as Reala penzionisao prošlog leta.

