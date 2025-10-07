Klubovi će biti podeljeni u dve grupe. U prvoj se nalaze superligaški timovi: Crvena zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnički 1923 (Kragujevac), Vojvodina, TSC, Mladost (Lučani), Čukarički, Železničar (Pančevo), IMT, Spartak, Radnički (Niš), Napredak, Tekstilac, Jedinstvo (Ub).

U drugoj grupi je 11 timova iz Prve lige Srbije, kao i pet pobednika u predtakmičenju za Kup: Radnik (Surdulica), Javor, Mladost GAT, Mačva, Voždovac, RFK Grafičar, OFK Vršac, Borac 1826 (Čačak), Zemun, Trajal, GFK Dubočica, Naftagas Elemir (Zrenjanin), Mokra Gora, GFK Slovan (Ruma), Budućnost (Dobanovci), GFK Sloboda (Užice).

Žreb je zakazan za 15. oktobar od 14.00.

Utakmice šesnaestine finala Kupa Srbije na programu su 29. oktobra.

(Beta)

