NAJEVĆI POTPIS I POJAČANJE CRVENE ZVEZDE U ISTORIJI KLUBA: Da je savršen, igrao bi za Real Madrid...
Najveće pojačanje Crvene zvezde u istoriji kluba, Marko Arnautović, letos je stigao u redove srpskog šampiona - kluba koji voli od malih nogu.
Austrijski "Kurier" piše da je Arnautović od Crvene zvezde dobio slobodan vikend, pa nije morao da igra protiv Napretka (3:0) u nedelju, što mu je prijalo da se regeneriše posle zahtevnog gostovanja u Portu, ali i odmoran dočeka reprezentativne obaveze.
On je u intervjuu iskreno govorio o meču protiv Seltika, gde je imao nekoliko šansi za postizanje gola, a pogodio je samo jednom protiv Škota:
- Uvek sam agresivan kada sam ispred gola. To se desi u tom trenutku i to je nešto što mi nedostaje. Nisam savršen. Da sam savršen, bio bih u Real Madridu kao David Alaba - rekao je Arnautović.
