Najveće pojačanje Crvene zvezde u istoriji kluba, Marko Arnautović, letos je stigao u redove srpskog šampiona - kluba koji voli od malih nogu.

Austrijski "Kurier" piše da je Arnautović od Crvene zvezde dobio slobodan vikend, pa nije morao da igra protiv Napretka (3:0) u nedelju, što mu je prijalo da se regeneriše posle zahtevnog gostovanja u Portu, ali i odmoran dočeka reprezentativne obaveze.

Siniša Mihajlović Delije Marko Arnautović Foto: Dragan Tesic

On je u intervjuu iskreno govorio o meču protiv Seltika, gde je imao nekoliko šansi za postizanje gola, a pogodio je samo jednom protiv Škota:

- Uvek sam agresivan kada sam ispred gola. To se desi u tom trenutku i to je nešto što mi nedostaje. Nisam savršen. Da sam savršen, bio bih u Real Madridu kao David Alaba - rekao je Arnautović.

navijači.jpg
varda-ratko-13.jpg
e dž.jpg
Ema Radukanu u Sinsinatiju

