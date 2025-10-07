Slušaj vest

Džerard je od 2000. do 2014. godine odigrao 114 utakmica i postigao 21 gol za reprezentaciju Engleske, sa kojim nije osvojio nijedan trofej. On pripada takozvanoj "zlatnoj generaciji", uz Dejvida Bekama, Pola Skolsa, Rija Ferdinanda, Džona Terija, Vejna Runija, Garija Nevila, Džejmija Karagera i drugih.

Džerard je u podkastu Rija Ferdinanda kao problem istakao udruživanje igrača iz klubova, što ih je sprečilo da budu jedinstveni u reprezentaciji.

"Svi smo bili egoistični gubitnici. Gledam televiziju i vidim Džejmija Karagera kako sedi pored Pola Skolsa i izgledaju kao da su 20 godina najbolji prijatelji. I vidim Karagerov odnos sa Garijem Nevilom i izgledaju kao da su prijatelji 20 godina. Verovatno sam sada bliži i prijateljskiji sa tobom (Ferdinand) nego što sam bio dok smo igrali 15 godina za Englesku", rekao je Džerard, preneo je Skaj.

"Zašto se nismo povezali kada smo imali 20, 21, 22, 23 godine? Da li je to zbog ega? Da li je to bilo rivalstvo? To je bilo zbog kulture u Engleskoj. Nismo bili prijatelji, ni povezani. Nismo bili tim. Nikada, ni na jednom takmičenju, nismo postali zaista dobar, jak tim", dodao je bivši kapiten Liverpula.

On je istakao da nije voleo atmosferu u reprezentaciji.

"Mrzeo sam to. Nisam uživao. Mrzeo sam (hotelske) sobe. Nije bilo društvenih mrežama, nismo imali DVD plejer ili bilo šta drugo. Kanali na televiziji od prvog do petog, šta god da je bilo. Bio sam potišten. Voleo sam utakmice. Voleo sam da igram za Englesku. Bio sam zaista ponosan. Uživao sam u treninzima, ali to je bilo 90 minuta dnevno. I onda sam bio sam", naveo je.

"Nisam osećao da sam deo tima. Nisam osećao povezanost sa saigračima iz Engleske", dodao je Džerard, koji se smatra jednim od najboljih igrača u istoriji Liverpula.

(Beta)