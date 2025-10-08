Francuska košarkaška liga objavila projekcije budžeta svih klubova za aktuelnu sezonu.

Ono što najviše interesuje nas jesu cifre koje se tiču tri Evroligaša.

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Tako se na listu nalazi ekipa Monaka sa budžetom od 38,7 miliona evra, na drugom mestu je Pariz čiji budžet iznosi 28,8 miliona, što je malo više od Partizana, koji će za novu sezonu raspolagati sa budžetom od 27 miliona.

Mika Murinen debi za Partizan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Kada se radi o Asvelu, oni su na budžetu od 18,6 miliona, što je manje od oba srpska kluba u Evroligi.

Podsetimo da budžet Crvene zvezde iznosi oko 20 miliona prema rečima Željka Drčelića.

