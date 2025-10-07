Slušaj vest

Uprava fudbalskog kluba Arsenal obavila je interne razgovore o proširenju svog stadiona Emirati u Londonu.

Takođe, razmatrana je mogućnost promene rasporeda sedenja kako bi se dodale hiljade mesta jer Arsenal želi da zadrži korak sa klubovima koji imaju najveće stadione u Engleskoj.

Stadion Arsenala je sa 60.704 sedišta peti najveći stadion među engleskim klubovima. Najveći je Old Traford na kome igra Mančester junajted sa 74.879 mesta, a iza je Totenhemov sa 62.850 mesta, Vest Hemov sa 62.500 mesta i Liverpulov Enfild sa 61.276 mesta.

Sledeće gdine biće 20 godina kako je Arsenal sa čuvenog Hajberija prešao na stadion Emirati.

(Beta)