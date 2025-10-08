Slušaj vest

Čuveni fudbaler Bastijan Švajnštajger doživeo je izuzetno emotivan trenutak na ceremoniji u Nemačkom fudbalskom muzeju u Dortmundu, gde je svečano primljen u Kuću slavnih nemačkog fudbala.

Nekadašnji kapiten nemačke reprezentacija, koga su domaći mediji svojevremeno zvali "srpskim zetom" zbog braka sa Anom Ivanović, nije uspeo da zadrži suze tokom događaja.

Ceremoniju je vodila novinarka Ester Sedlaček, što nije promaklo medijima, upravo nju su svojevremeno povezivali s navodnim tenzijama u Švajnštajgerovom braku.

Bastijan Švajnštajger plače pored Ester Sedlaček Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako su spekulacije ostale bez zvanične potvrde, prizor bivšeg reprezentativca u suzama pred Sedlaček dodatno je privukao pažnju javnosti.

Ester Sedlaček trudna Foto: Printskrin/Instagram

Ulazak među nemačke fudbalske velikane, rame uz rame sa legendama poput Ota Rehagela, Horsta Hrubeša, Jupa Hajnkesa i drugih bio je vrhunac večeri, a emocije su dodatno pojačane kada se na ekranu pojavila video-poruka njegovog bivšeg saigrača i prijatelja Filipa Lama.

Lam je opisao Švajnštajgera kao ličnost koja se razvila "od nestaška do stabilne ličnosti s kojom se ceo nemački fudbal može poistovetiti", što je bilo dovoljno da pokrene lavinu emocija.

