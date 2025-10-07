Slušaj vest

Real je poslednjih dana pratio situaciju sa Mbapeom, koji je povredio skočni zglob tokom vikenda u pobedi protiv Viljareala u prvenstvu. On se i pored toga odazvao pozivu u reprezentaciju Francuske i za sada ostaje uz ekipu u trening centru u Klerfontenu.

On je pregledan po dolasku i odlučeno je da povreda nije toliko ozbiljna da bi se povukao iz ekipe uoči utakmica protiv Azerbejdžana i Islanda. Međutim, to bi moglo da se promeni ako se situacija ne poboljša, a Real vodi računa o svemu.

Marka je prenela da Mbape nije trenirao sa saigračima, već da je danas individualno trenirao.

Njegov nastup u utakmici protiv Azerbejdžana u petak je neizvestan, ali uprkos tome u Realu ne očekuju da će se vratiti ranije nego što je predviđeno.

"Imao je malu nelagodnost, ali nije toliko ozbiljno, inače ne bi bio ovde. Uvek se prijave povrede pre nego što stignu pozivi, a ponekad i posle poziva. Za sada nemam informaciju da se pogoršalo, ako nešto bude, objavićemo", rekao je selektor Francuske Didije Dešan.

