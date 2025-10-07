Slušaj vest

Velški fudbaler Tom Lokjer doživeo je čudo, gotovo dve godine nakon što je na terenu preživeo srčani zastoj, 30-godišnji defanzivac dobio je dozvolu lekara da se ponovo bavi fudbalom.

Nekadašnji kapiten Lutona srušio se 16. decembra 2023. godine tokom meča Premijer lige protiv Bornmuta, a tada mu je srce stalo na dva minuta i 41 sekundu.

1/4 Vidi galeriju Tom Lokjer Foto: Pritntskrin/X/SkySport, Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedi

"Doslovno sam umro", rekao je Lokjer u jednom od svojih ranijih intervjua, prisećajući se trenutka kada su mu lekari spasli život na terenu.

Lokjerov put ka oporavku bio je izuzetno dug i težak. Nakon što je prošlog leta napustio Luton, klub mu je omogućio da koristi njihove trening-centre i radi sa fizioterapeutima dok traje rehabilitacija. Planirao je da se vrati još u decembru prošle godine u dresu omladinske ekipe, ali ga je nova povreda, pucanje ligamenata skočnog zgloba, ponovo udaljila od terena.

- Bio je to stvarno dugačak i naporan put, ali sada sam presrećan. Dobio sam zeleno svetlo da se vratim fudbalu i to je sve o čemu sam sanjao od dana kada mi se to dogodilo. Sada je sve u redu i ne mogu da opišem koliko sam zahvalan - rekao je Lokjer u podkastu Feast of Football.

Lokjer je do sada odigrao 16 utakmica za reprezentaciju Velsa, a poslednji put je nastupio u novembru 2023. protiv Turske. Sada se nada da će ponovo obući nacionalni dres, možda već 9. oktobra, kada Vels igra prijateljski meč protiv Engleske na Vembliju.

