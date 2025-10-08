Slušaj vest

Kako tvrdi, to mu nije omogućeno jer se nalazi na poternici.

Sadiku, provokator kome je zabranjeno da izveštava sa Evropskog prvenstva nakon što je provocirao navijače reprezentacije Srbije na utakmici protiv Engleske na Evropskom prvenstvu 2024. godine, oglasio se uoči utakmice Srbija - Albanija u Leskovcu.

Odigravanje ovog meča u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo zakazano je za 11. oktobar.

Sadiku se oglasio putem društvenih mreža, a poručio je da neće moći da bude prisutan na stadionu Dubočica u Leskovcu.

"Pokušao sam preko institucija u Srbiji, kao i preko drugih kontakata, ali u Srbiji postoji poternica protiv mene i neću moći da putujem", poručio je Sadiku.



"Neće me zaustaviti do smrti"

Nakon što mu je zabranjeno da kao novinar prati Evropsko prvenstvo, Sadiku se oglasio porukom da ne smatra da je uradio nešto pogrešno, ali i da niko neće moći da ga zaustavi do smrti.

"Proslava sa simbolom orla nikada nije bila i nikada neće biti krivično delo! Nikoga nisam uvredio niti isprovocirao. Samo sam ponosan na simbol koji nas predstavlja. Ponosan sam što sam Albanac i nikada se ne plašim da ovo saopštim čak i ako ceo svet ustane protiv mene. Opasan je presedan ako ovu odluku prihvate Albanci i državne institucije, jer otvara novo poglavlje.

Napravite izveštaj o simbolu orla ali ne o rasističkim povicima protiv celog naroda - isključujete sebe, praveći put drugome. Nije bitno da li sam suspendovan ili ne, moja karijera je premala. To nije gubitak Arlinda Sadikua, niti gubitak novinara, to je državni i nacionalni gubitak ako ćutimo. Danas sam u Hamburgu gde podržavam reprezentaciju sa tribina, sa navijačima. Ponosno slavimo sa orlom ponovo i niko neće moći da me zaustavi do smrti!", poručio je Sadiku nakon što je dobio kaznu od UEFA", naveo je provokator.

