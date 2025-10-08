Slušaj vest

Proteklih dana ruski mediji pisali su da je Dejan Stanković pred smenom, ali je uprava Spartaka uprkos porazu od CSKA (2:3) dala poverenje srpskom treneru.

Od početka ove sezone većina ruskih medija ne piše blagonaklono o Dejanu Stankoviću.

Dejan Stanković na utakmici protiv Dinama iz Moskve Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Rusima smeta Dekijevo ponašanje

Najviše mu se zamera na ponašanju, pošto je veliki broj puta isključen, a trenutno je pod jednomesečnom kaznom posle incidenta u gradskom derbiju protiv Dinama. Novinari iz Rusije, ali i bivši fudbaleri ne gledaju sa simpatijama na izlive emocija kod Dejana Stankovića. Kažu, da je takvo ponašanje nedopustivo.

Unazad nekoliko dana tamošnji mediji su plasirali sijaset tekstova o smeni Dejana Stankovića sa mesta trenera Spartaka iz Moskve, ali su i ovaj put pucali u prazno. Srpski stručnjak nije dobio otkaz, čak je ušao u krug izbora za najboljeg trenera u septembru mesecu.

Nije mu se išlo u Rusiju - Ćavi Foto: DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia

Ćavi se zahvalio na ponudi

Ruski portal Metaratings pustio je informaciju da je rukovodstvo Spartaka kontaktiralo legendu Barselone Ćavija.

Moskovski klub je kontaktirao bivšeg veznog igrača Blaugrane i glavnog trenera Ćavija. Međutim, španski trener se zahvalio na ponudi i odbio je, rekavši i razlog - ne želi da radi u Rusiji! Navodno, prema izvorima istog medija, Spartak i sportski direktor kluba, Fransis Kahigao, nastavljaju potragu za kandidatom koji će zameniti Dejana Stankovića.

Spartak sa Stankovićem nema poraz

Legendarni fudbaler Spartaka iz Moskve, Aleksandar Mostovoj, rekao je da je malo verovatno da će Dejan Stanković biti otpušten sa mesta glavnog trenera tima, napominjući da bi Srbin trebalo da dobije značajnu apanažu ukoliko odluči da podnese ostavku.

- Malo sam zabrinut zbog mogućeg otkaza Stankovića. Bio bih iznenađen da bude otpušten. Ekipa je pre derbija bila tri boda iza prvog mesta. Spartak nije igrao ništa lošije od CSKA, a u drugom poluvremenu čak i bolje. Sve ovo dok je Stanković sedeo na tribinama, kao i prethodne tri utakmice. Spartak nije izgubio ni od koga ove sezone - rekao je Aleksandar Mostovoj za TV stanicu Mač i dodao:

- Čak i ako bude otpušten, niko nikada nije otišao iz Spartaka nezadovoljan. Svi odlaze bogati, srećni i zdravi.

Dejan Stanković na naslovnoj strani lista Sovjetski sport Foto: Printskrin

Zanimljivo, najtiražniji i najuticajniji sportski list u Rusiji "Sovsport" juče je imao zanimljivu naslovnu stranu, na kojoj je bio lik Dejana Stankovića i naslov - preživeo!

Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu ruske Premijer lige sa 18 bodova. Ima šest bodova manje od vodećeg CSKA i pet od drugoplasirane Lokomotive, te trećeplasiranog Krasnodara, aktuelnog šampiona.