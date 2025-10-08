Aleksandar Todorovski, glavni skaut Grafičara, gostovao je u emisiji "Na kafi sa Grafosom".
KAKVA ANEGDOTA
"EDEN AZAR KUCA NA VRATA SVLAČIONICE, TRAŽI ME..." Hit priča Aleksandra Todorovskog: "On je broj jedan!"
Slušaj vest
Todorovski je zavidnu igračku karijeru i nastupao je u klubovima iz Srbije, Austrije i sa Kipra, dok je u Poljskoj dobio status legende.
Bio je reprezentativac Makedonije i u mečevima za nacionalni tim imao je direktne duele sa igračima kao što su Eden Azar, Kristijano Ronaldo, Kevin de Brujne...
A sa Azarom je imao i anegdotu za pamćenje! U emisiji "Na kafi sa Grafosom", Todorovski je govorio o svojoj karijeri, podelio niz zanimljivih anegdota, ali i uputio gledaoce u posao kojim se bavi u Grafičaru.
Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem video snimku:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši