Todorovski u emisiji Na kafi sa Grafosom

Slušaj vest

Todorovski je zavidnu igračku karijeru i nastupao je u klubovima iz Srbije, Austrije i sa Kipra, dok je u Poljskoj dobio status legende.

Bio je reprezentativac Makedonije i u mečevima za nacionalni tim imao je direktne duele sa igračima kao što su Eden Azar, Kristijano Ronaldo, Kevin de Brujne...

A sa Azarom je imao i anegdotu za pamćenje! U emisiji "Na kafi sa Grafosom", Todorovski je govorio o svojoj karijeri, podelio niz zanimljivih anegdota, ali i uputio gledaoce u posao kojim se bavi u Grafičaru.

Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem video snimku:

Bonus video: