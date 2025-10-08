Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju u subotu od 20.45 časova u Leskovcu, u okviru kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Prva utakmica između ove dve selekcije odigrana je 7. juna u Tirani, a završena je nerešenim rezultatom 0:0.

Arlind Ajeti fudbaler Albanije, poreklom sa Kosova i Metohije
Arlind Ajeti fudbaler Albanije, poreklom sa Kosova i Metohije

Albanci bi tri boda  

Jedan od najiskusnijih fudbalera u reprezentaciji Albanije Arlind Ajeti (32) govorio je o predstojećem susretu.

- Obično imamo emocije pred svaku utakmicu, tako je i sada. Trudimo se da ovo što nas čeka vidimo samo kao fudbalsku utakmicu. Da budemo profesionalni u svakom aspektu. Cilj je da damo maksimum i osvojimo tri boda. Utakmica će biti teška, kako u fudbalskom, tako i u emocionalnom smislu, ali bićemo profesionalci - rekao je Ajeti.

Govorio je defanzivac selekcije Albanije i od koga posebno strahuje kada je u pitanju srpska reprezentacija.

- Verujem da Srbija ima dobre fudbalere na svakoj poziciji, sa velikim kvalitetom. Imaju igrače kao što je Mitrović, koji je fizički veoma jak, Vlahović je nedavno imao dobre utakmice u dresu Juventusa. Verujem da ćemo precizno analizirati svakog srpskog igrača i biti spremni za svaku priliku.

serbiaireland-219.jpg
Albanci znaju koliko vrede - Dušan Vlahović i Aleksandar Mitrović

Poreklom iz Podujeva  

Utakmica će biti igrana na stadionu u Leskovcu, na kojem će biti samo simpatizera fudbalske reprezentacije Srbije.

- Biće teško, jer je svaka utakmica u gostima teža nego kada igramo kod kuće. Tamo će biti njihovi navijači, neće biti naših, ali moraćemo da damo maksimum, kao što smo to radili u svakoj utakmici. I da se nadamo da ćemo uspeti. Ne mislim da mogu da dajem savete odbrambenim igračima ili napadačima. Nadam se da ćemo iskoristiti prilike koje budemo imali i da ćemo u odbrani sačuvati gol. I naši napadači moraće da odrade svoj posao - rekao je defanzivac Albanije, koji može da igra kao desni bek ili štoper.

Arlind Ajeti igra za turski klub Bodrum. Rođen je 25. septembra 1993. godine u Bazelu, u Švajcarskoj. Roditelji su mu poreklom iz mesta Podujevo, iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija. U julu 2015. godine uzeo je državljanstvo Albanije, kako bi mogao da igra za tu reprezentaciju.

Atmosfera na meču Albanija - Srbija

Fadilj Vokri kao uzor  

Na njegovom profilu na društvenim mrežama može se videti da mu je jedan od uzora u detinjstvu bio Fadilj Vokri, nekadašnji napadač i legenda Partizana. Jedan od njegovih najboljih prijatelja je Džerdan Šaćiri, sa kojim je igrao u Bazelu.

Počeo je Arlind Ajeti karijeru u mlađim kategorijama Bazela, da bi potom otišao u Italiju i igrao za Frozinone, Torino i Krotone. Zatim je nosio dres Grashopersa i  danskog Vejlea. Zatim se vratio u Italiju i igrao za Ređanu, Padovu i Pordenone. Proveo je sezonu ipo u rumunskom Кlužu, da bi u leto 2024. potpisao za Bodrum. Za reprezentaciju Albanije odigrao je 35 utakmica i dao jedan gol.

albanija-srbija-22165.JPG
Veljko Milosavljević kao reprezentativac Srbije
Dragan Stojković
Milan Gajić kao svetski prvak 2015.

