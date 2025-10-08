ALBANAC POREKLOM SA KOSOVA STRAHUJE OD DVOJICE SRBA: Legenda Partizana mu je bio uzor, a o Orlovima ima samo poštovanje!
Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju u subotu od 20.45 časova u Leskovcu, u okviru kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Prva utakmica između ove dve selekcije odigrana je 7. juna u Tirani, a završena je nerešenim rezultatom 0:0.
Albanci bi tri boda
Jedan od najiskusnijih fudbalera u reprezentaciji Albanije Arlind Ajeti (32) govorio je o predstojećem susretu.
- Obično imamo emocije pred svaku utakmicu, tako je i sada. Trudimo se da ovo što nas čeka vidimo samo kao fudbalsku utakmicu. Da budemo profesionalni u svakom aspektu. Cilj je da damo maksimum i osvojimo tri boda. Utakmica će biti teška, kako u fudbalskom, tako i u emocionalnom smislu, ali bićemo profesionalci - rekao je Ajeti.
Govorio je defanzivac selekcije Albanije i od koga posebno strahuje kada je u pitanju srpska reprezentacija.
- Verujem da Srbija ima dobre fudbalere na svakoj poziciji, sa velikim kvalitetom. Imaju igrače kao što je Mitrović, koji je fizički veoma jak, Vlahović je nedavno imao dobre utakmice u dresu Juventusa. Verujem da ćemo precizno analizirati svakog srpskog igrača i biti spremni za svaku priliku.
Poreklom iz Podujeva
Utakmica će biti igrana na stadionu u Leskovcu, na kojem će biti samo simpatizera fudbalske reprezentacije Srbije.
- Biće teško, jer je svaka utakmica u gostima teža nego kada igramo kod kuće. Tamo će biti njihovi navijači, neće biti naših, ali moraćemo da damo maksimum, kao što smo to radili u svakoj utakmici. I da se nadamo da ćemo uspeti. Ne mislim da mogu da dajem savete odbrambenim igračima ili napadačima. Nadam se da ćemo iskoristiti prilike koje budemo imali i da ćemo u odbrani sačuvati gol. I naši napadači moraće da odrade svoj posao - rekao je defanzivac Albanije, koji može da igra kao desni bek ili štoper.
Arlind Ajeti igra za turski klub Bodrum. Rođen je 25. septembra 1993. godine u Bazelu, u Švajcarskoj. Roditelji su mu poreklom iz mesta Podujevo, iz srpske pokrajine Kosovo i Metohija. U julu 2015. godine uzeo je državljanstvo Albanije, kako bi mogao da igra za tu reprezentaciju.
Fadilj Vokri kao uzor
Na njegovom profilu na društvenim mrežama može se videti da mu je jedan od uzora u detinjstvu bio Fadilj Vokri, nekadašnji napadač i legenda Partizana. Jedan od njegovih najboljih prijatelja je Džerdan Šaćiri, sa kojim je igrao u Bazelu.
Počeo je Arlind Ajeti karijeru u mlađim kategorijama Bazela, da bi potom otišao u Italiju i igrao za Frozinone, Torino i Krotone. Zatim je nosio dres Grashopersa i danskog Vejlea. Zatim se vratio u Italiju i igrao za Ređanu, Padovu i Pordenone. Proveo je sezonu ipo u rumunskom Кlužu, da bi u leto 2024. potpisao za Bodrum. Za reprezentaciju Albanije odigrao je 35 utakmica i dao jedan gol.