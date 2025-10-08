Slušaj vest

Dugogodišnji ekonom kluba i jedan od najprepoznatljivijih likova sa stadiona Čair preminuo je u 73. godini života.

Nešić, poznatiji svima kao Gagi Ajkula, bio je neizostavni deo Radničkog još od ranih osamdesetih godina. Više od četiri decenije bio je verni "vojnik kluba", uvek spreman da pomogne, uvek tu - na terenu, u svlačionici, na biciklu kojim je svakodnevno dolazio na Čair.

Za njega ništa nije bilo teško kada je Radnički u pitanju. Bio je oličenje odanosti, požrtvovanosti i tihog rada u pozadini koji nikada nije tražio reflektore – ali je uvek bio tu kada je najpotrebnije.

- FK Radnički izražava duboko i iskreno saučešće porodici Nešić. Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, ne samo u klubu, već i u srcima svih koji su ga poznavali - poručili su iz niškog superligaša.