Fudbaler Real Madrida Din Hojsen napustio je pripreme reprezentacije Španije zbog zamora mišića, a njegovo mesto zauzeo je Emerik Laport, saopštila je danas Fudbalska federacija Španije (RFEF).

"Din Hojsen neće učestvovati na pripremama nacionalnog tima za kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo 2026. protiv Gruzije (subota) u Elčeu i Bugarske (utorak) u Valjadolidu", navodi se u saopštenju RFEF-a.

Dodaje se da 20-godišnji fudbaler ima "simptome mišićnog zamora" i da će ga zameniti 31-godišnji Laport, fudbaler Atletik Bilbaa.

"Hojsen nije trenirao u utorak, a klub je obavešten da njegov oporavak ne napreduje očekivano. Zbog toga je u sredu ujutro obavio lekarski pregled koji je potvrdio mišićnu povredu, o čemu je Real Madrid već informisan", naveli su iz Federacije.

Real Madrid je potom precizirao da se povreda nalazi u levom listu, ali nije naveo koliko će igrač odsustvovati sa terena.

Prema navodima španskih medija, oporavak bi mogao da traje od deset do dvanaest dana, pa bi Hojsen mogao da propusti prvenstveni meč protiv Hetafea 19. oktobra.

Hojsen je prošlog leta stigao u Real iz engleskog Bornmuta, a debitovao je za reprezentaciju Španije u martu u Ligi nacija.

Španija se trenutno nalazi na prvom mestu grupe E kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi, sa maksimalnih šest bodova iz dva meča.