Lepa Sofija je podelila seriju fotografija sa treninga, uz duhovit opis koji je nasmejao mnoge:

"Kad si mogla da ždereš, sad možeš i da treniraš."

Otkrila je i da se u poslednjih mesec dana ugojila tri kilograma, ali sudeći po fotkama snimcima - na njoj se to apsolutno ne vidi! Naprotiv, Sofija izgleda sjajno kao i uvek - fit, negovano i atraktivno.

Lepa manekenka je još jednom pokazala da je iskrenost i samopouzdanje čine još privlačnijom, a svojim pristupom treninzima i humorom osvaja simpatije širom regiona.

