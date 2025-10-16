Slušaj vest

Lepa Sofija je podelila seriju fotografija sa treninga, uz duhovit opis koji je nasmejao mnoge:
"Kad si mogla da ždereš, sad možeš i da treniraš."

Sofija Milošević Foto: PrintscreenInstagram

Otkrila je i da se u poslednjih mesec dana ugojila tri kilograma, ali sudeći po fotkama snimcima - na njoj se to apsolutno ne vidi! Naprotiv, Sofija izgleda sjajno kao i uvek - fit, negovano i atraktivno.

Sofija Milošević Foto: PrintscreenInstagram

Lepa manekenka je još jednom pokazala da je iskrenost i samopouzdanje čine još privlačnijom, a svojim pristupom treninzima i humorom osvaja simpatije širom regiona.

Sofija Milošević na bazenu Foto: Instagram/sofijamilo

I dok Sofija radi na svojoj figuri, njen suprug maksimalno je fokusiran na svoj učinak na terenu, a nakon dobre partije u dresu AEK-a, spreman je za reprezentativne izazove sa Srbijom u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Sofija Milošević, trening u teretani Izvor: Printscreen/Instagram