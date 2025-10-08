ALBANCI BRUTALNO POTCENILI SRBIJU! Piksijevim Orlovima ne treba veći motiv od ovoga: Imaju samo nekoliko kvalitetnih igrača...
Fudbaleri Srbije dočekuju Albaniju u subotu (20.45) u Leskovcu u verovatno odlučujućoj utakmici za plasman u baraž za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Predsednik Fudbalskog saveza Albanije (FSHF), Armand Duka uveren da Albanija može da osvoji tri boda u predstojećoj utakmici
On je naglasio koliko je važno da igrači ostanu smireni i potpuno fokusirani na teren.
- Ovo je veoma važna utakmica sa sportskog aspekta. Ne možemo zanemariti ni pritisak koji nosi atmosfera. Juče smo imali sastanak sa timom i ono što smo tražili od igrača, a u šta verujemo, jeste da pokažu koncentraciju i sportsko smirenje. Veoma je važno jer obe ekipe očekuju tri boda kako bi nastavile put ka plejofu. Napredovaće ekipa koja bude mirnija i koja zna da ceni sportski događaj, a ne da ga meša sa dodatnim pritiscima koji su neizbežni. Nadam se da će Srbija imati još veći pritisak od nas. Imam veliko poverenje u naš tim - rekao je Duka.
Predsednik FSHF-a je takođe istakao da Srbija kao tim ne spada među najkvalitetnije ekipe.
- Srbija ima samo nekoliko kvalitetnih igrača. Mi, s druge strane, imamo dobar tim koji zna kako da se nosi sa svakim protivnikom. Verujem da možemo da postignemo pozitivan rezultat u Srbiji, imajući u vidu ozbiljnu konkurenciju i kvalitet koji poseduju pre svega srpski igrači, a ne tim u celini - dodao je Duka.