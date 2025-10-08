- Ovo je veoma važna utakmica sa sportskog aspekta. Ne možemo zanemariti ni pritisak koji nosi atmosfera. Juče smo imali sastanak sa timom i ono što smo tražili od igrača, a u šta verujemo, jeste da pokažu koncentraciju i sportsko smirenje. Veoma je važno jer obe ekipe očekuju tri boda kako bi nastavile put ka plejofu. Napredovaće ekipa koja bude mirnija i koja zna da ceni sportski događaj, a ne da ga meša sa dodatnim pritiscima koji su neizbežni. Nadam se da će Srbija imati još veći pritisak od nas. Imam veliko poverenje u naš tim - rekao je Duka.