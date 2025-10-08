Slušaj vest

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva imali su istorijsku priliku da se pobedom nad Libijom plasiraju na Mundijal 2026 godine.

Međutim odigrali su nerešeno 3:3 pa će protiv Esvantitija tražiti svoju kartu za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Povela je Libija odmah, u prvom minutu, autogolom Roberta Lopeza, izjednačio Telmo Arkanjo u 29. minutu, da bi prednost Libijcima pre poluvremena vratio Ezo El Marijami.

Imao je domaćin velikih 3:1 nakon pogotka Mahmuda Al Šahvija u 58. minutu i šansu da se umeša u borbu za drugo mesto koje vodi u baraž, ali su Zelenortska Ostrva ipak uspela da stignu do boda golovima Sidnija Kabrala i Vilija Semeda u poslednjih 15 minuta utakmice.

U istoj grupi Kamerun je opravdao ulogu favorita i golovima Nikolasa Engameleua i napadača Mančester junajteda Brajana Embeuma kao gost savladao Mauricjus sa 2:0, te ostao u trci za prvo mesto i direktan plasman na Mundijal, dok je baraž obezbeđen.

U preostaloj utakmici grupe D remizirali su Esvantiti i Angola - 2:2. Zvezdin Milson odigrao je 66 minuta za Angolu.

Tako pred poslednje kolo Zelenortska Ostrva imaju 20 bodova, Kamerun dva manje, pa bi Zelenorćanima trijumf nad Esvantitijem kod kuće doneo senzacionalni plasman na Mundijal.