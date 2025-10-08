Iako su u Čelsiju bili uvereni da će se vratiti odmah posle oktobarske pauze, ali to neće biti slučaj.

Najverovatnije će se Palmer vratiti na teren tokom novembra.

On ima hroničnu povredu prepone, koju je i nedavno i obnovio, tako da Čelsi ne sme da rizikuje sa njegovim povratkom.

Ukoliko su tačne najave da će se vratiti tek u novembru, onda će propustiti gostovanje Notingem Forestu, mečeve sa Ajaksom u LŠ, ligaški sa Sanderlendom, te gostovanje Vulvsima u Liga kupu. U najboljem slučaju vratiće se za derbi sa Totenhemom 1. novembra.

Zbog povreda, Palmer je ove sezone odigrao samo četiri utakmice, dao je dva gola i na terenu proveo oko 250 minuta.