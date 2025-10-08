Nekadašnji fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena, 2023. godine je prešao u Saudijsku Arabiju, a početkom godine se vratio u Santos
NEJMAR STIŽE U EVROPU: Slavni Brazilac pojačava čuveni klub koji igra Ligu šampiona
Brazilski fudbaler Nejmar mogao bi posle dve godine ponovo da zaigra u Evropi.
Nekadašnji fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena, 2023. godine je prešao u Saudijsku Arabiju, a početkom godine se vratio u Santos.
Iako ga već dve godine muče ozbiljne povrede, a po nekima i još neki poroci, mnogi evropski klubovi bi ga rado videli u svojim redovima.
Jedan od njih, prema pisanju Gazete, je Napoli.
Šampion Italije i učesnik Lige šampiona rado bi u svoje redove doveo Nejmara i upario ga sa Kevinom De Brujneom, koji je ovog leta stigao na stadion "Dijego Maradona.
Napoli je lider Serije A sa 15 bodova, a u Ligi šampiona posle dva kola ima tri boda.
