Brazilski fudbaler Nejmar mogao bi posle dve godine ponovo da zaigra u Evropi.

Nekadašnji fudbaler Barselone i Pari Sen Žermena, 2023. godine je prešao u Saudijsku Arabiju, a početkom godine se vratio u Santos.

Iako ga već dve godine muče ozbiljne povrede, a po nekima i još neki poroci, mnogi evropski klubovi bi ga rado videli u svojim redovima.

Jedan od njih, prema pisanju Gazete, je Napoli.

Šampion Italije i učesnik Lige šampiona rado bi u svoje redove doveo Nejmara i upario ga sa Kevinom De Brujneom, koji je ovog leta stigao na stadion "Dijego Maradona.

Napoli je lider Serije A sa 15 bodova, a u Ligi šampiona posle dva kola ima tri boda.