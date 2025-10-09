Slušaj vest

Ruso se poslednji put pojavio u javnosti 21. septembra na čuvenoj "La Bombonjeri" kada je Boka odigrala utakmicu bez pobednika protiv Central Kordove (2:2).

Od tada su stizale informacije o njegovom stanju koje je bilo sve lošije.

Ruso je bio jedan od najcenjenijih fudbalskih stručnjaka u Argentini i Južnoj Americi.

Čitavu igračku karijeru je proveo u Estudijantesu, a bio je i reprezentativac Argentine.

Trenersku karijeru je započeo 1989. godine i vodio je veliki broj klubova iz Južno Amerike. Na klupu Boke Junirs je dolazio tri puta, poslednji put u junu ove godine.

Osvojio je sedam zvaničnih trofeja, među kojima se izdvaja Kopa Libertadores sa Bokom 2007. godine, što je poslednji kontinentalni pehar koji je Boka osvojila.