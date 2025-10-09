Slušaj vest

Ruso se poslednji put pojavio u javnosti 21. septembra na čuvenoj "La Bombonjeri" kada je Boka odigrala utakmicu bez pobednika protiv Central Kordove (2:2).

Od tada su stizale informacije o njegovom stanju koje je bilo sve lošije.

Ruso je bio jedan od najcenjenijih fudbalskih stručnjaka u Argentini i Južnoj Americi.

Čitavu igračku karijeru je proveo u Estudijantesu, a bio je i reprezentativac Argentine.

Trenersku karijeru je započeo 1989. godine i vodio je veliki broj klubova iz Južno Amerike. Na klupu Boke Junirs je dolazio tri puta, poslednji put u junu ove godine.

Osvojio je sedam zvaničnih trofeja, među kojima se izdvaja Kopa Libertadores sa Bokom 2007. godine, što je poslednji kontinentalni pehar koji je Boka osvojila.

Rusou je 2017. godine dijagnostifikovan rak prostate, a kasnije su se pojavile i komplikacije sa bešikom. Uprkos problemima se nije predavao, a sve do poslednjih meseci bio je aktivan i prisutan na treninzima.

