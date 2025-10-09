Slušaj vest

Na događaju “Demain le Sport” održanom u Parizu, Lamari je iskreno govorila o pritisku slave, privatnom životu svoje porodice, ali i o medijskim optužbama koje su proteklih meseci uzburkale javnost.

Kako je istakla, život zvezde Real Madrida i kapitena francuske reprezentacije nije uvek tako glamurozan kako deluje na prvi pogled.

- Razgovarala sam sa njim prošle godine, kada stvari nisu išle kako treba. Pitala sam ga da li želi devojku, a on mi je odgovorio: ‘Da li u ovom haosu vidiš neku ženu? - rekla je Fajza.

Kilijan Mbape postigao het-trik protiv Mančester Sitija Foto: Profimedia

Majka dodaje da njen sin želi da vodi normalan život, ali je to sada nemoguće zbog ogromne popularnosti.

- Znate, on zna da provoza krug u Pežou 206 samo da bi video kako izgleda normalan život. Više ne može da prođe ulicom kao običan čovek. To me rastužuje.

Faiza Lamari osvrnula se i na jednu od najvećih kontroverzi koja je potresla javnost, istragu u Švedskoj zbog navodnog seksualnog napada, u kojoj se, bez konkretnih dokaza, pominjalo ime njenog sina Kilijana Mbapea.

- Verovala sam Kilijanu, ali sam ga direktno pitala: "Jesi li to uradio?" On mi je uzvratio: "Jesi li luda? - ispričala je Lamari i dodala: - To je bio jedini put koji nismo organizovali mi… i zato smo platili cenu.

