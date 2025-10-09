Slušaj vest

Barselona ima problema u zadnjoj, a trener tog tima Hansi Flik odlučio je da skautira pojačanja za defanzivu.

Aktuelni šampion Španije Barselona dosad je u La Ligi primila devet golova, što je po mišljenju stručnog štaba previše i pokazatelj da defanzivci ne rade dobro svoj posao.

Ima Srbina na umu - Hansi Flik Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nesigurni kvartet u stalnoj rotaciji

Jedan od onih koje pomno prati trener Barselone Hansi Flik je i srpski fudbaler Strahinja Pavlović. Prema pisanju italijanskih medija snažni štoper je sigurnim igrama u dresu Milana skrenuo pažnju na sebe. Pored Barselone skautiran je i od strane dva engleska premijerligaša - Arsenala i Čelsija.

Barselona na mestu štopera ima četvoricu fudbalera - mladog Paua Kubarsija (18) i nešto iskusnije Ronalda Arauha (26), Erika Garsiju (24) i Andreasa Kristensena (29). Hansi Flik rotirao je svu četvoricu fudbalera, dao im minutažu, ali izgleda da nije dobio ono što želi - čvrstinu, granitnost i neprobojnost Barsine odbrane. U poslednjoj utakmici La Lige, u visokom porazu od Sevilje (1:4) u gostima meč su počeli Kubarsi i Arauho, a u nastavku meča šansu su dobili Kristensen i Garsija. Samo je Kubarsi odigrao ceo meč.

Uvek na maksimumu - Strahinja Pavlović Foto: nordphoto GmbH / Denkinger / imago sportfotodienst / Profimedia

Milan na potezu

Strahinja Pavlović (24) ima ugovor sa Milanom do juna 2028. godine, uz opciju da bude produžen na još jednu sezonu. Njegova vrednost prema specijalizovanom portalu Transfermarkt iznosi 18.000.000 evra, ali je sasvim sigurno da bi Milan za njegovu slobodu tražio daleko više novca.

Srpski fudbaler ove sezone odigrao je osam utakmica u dresu Milana, šest u Seriji A i dve u kupu Italije. Dao je jedan gol i na terenu proveo 642 minuta. Visok je 194 centimetra i igra levom nogom.

Strahinja Pavlović prošao je omladinsku školu Partizana, a u Beograd je iz rodnog Šapca stigao kao dečak, pošto su ga skautirali Slađan Šćepović i pokojni Dušan Trbojević. Imao je 14 godina, kada je i zvanično postao igrač crno-belih. Plaćen je tada 324.000 dinara, što će se pokazati kao fantastična investicija, jer je Partizan na njegovoj prodaji 2020. godine u Monako zaradio 10.000.000 evra.

U jesen 2018, Pavlović je priključen treninzima prvog tima Partizana, kod trenera Zorana Mirkovića, prethodno potpisavši profesionalni ugovor sa klubom u trajanju od tri godine. Odradio je pripreme sa klubom u Turskoj, a onda je 23. februara 2019. protiv Proletera iz Novog Sada upisao debi za Partizan. Nedelju dana kasnije, 2. marta iste godine, Pavlović je odigrao svoj prvi "večiti derbi", a u trenutku odigravanja utakmice između Crvene zvezde i Partizana (1:1) imao je 17 godina i 282 dana.

Prošao je Strahinja Pavlović sve mlađe selekcije srpske fudbalske reprezentacije. U avgustu 2020, uvršten je na spisak igrača koje je tadašnji selektor Srbije, Ljubiša Tumbaković, pozvao za početak takmičenja u Ligi nacija. Svoj debitantski meč ostvario je protiv Rusije (1:3) na stadionu "Lav Jašin" u Moskvi, 3. septembra 2020. Tada je na terenu proveo 65 minuta. Dosad je odigrao 48 utakmica za Srbiju i dao četiri gola.