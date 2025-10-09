Ruso je preminuo juče u 69. godini posle teške bolesti.

Njemu je 2017. godine dijagnostikovan rak prostate i zbog bolesti nije mogao svakodnevno da obavlja svoje dužnosti u klubu.

U njegovom odsustvu ekipu je vodio njegov pomoćnik Klaudio Ubeda, ali je Ruso stalno bio u kontaktu sa stručnim štabom i upravom kluba.

Bajern Minhen - Boka juniors Foto: Samah Zidan / AFP / Profimedia, Douglas Murray / Actionplus / Profimedia

Poslednji put prisustvovao je utakmici 21. septembra kada je Boka odigrala nerešeno 2:2 protiv Sentral Kordobe u argentinskoj Primeri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Boka je izrazila duboku tugu i saopštila da je Ruso ostavio "neizbrisiv trag u klubu i da će uvek biti primer radosti, topline i posvećenosti".

Napadač Boke Edison Kavani napisao je na Instagramu: "Hvala Migel što si nam svima pokazao tako važnu vrednost koja se zove 'hrabrost'".

Ruso je u tri mandata radio u Boki i predvodio je klub do finala Kupa Libertadores 2007. i titule u Superligi u sezoni 2019/2020, pre nego što je predvodio ekipu do Svetskog klupskog prvenstva.

Radio je u brojnim argentinskim klubovima, Čileu, Meksiku, Kolumbiji i Al Nasru.

Tokom igračke karijere imao je više od 400 utakmica za Estudijantes i odigrao je 17 utakmica za reprezentaciju Argentine.

