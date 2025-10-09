NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG TRAGIČNIH VESTI! U Boki tuguju zbog smrti slavnog trenera - oglasio se i legendarni Kavani, njegove reči kidaju dušu!
Ruso je preminuo juče u 69. godini posle teške bolesti.
Njemu je 2017. godine dijagnostikovan rak prostate i zbog bolesti nije mogao svakodnevno da obavlja svoje dužnosti u klubu.
U njegovom odsustvu ekipu je vodio njegov pomoćnik Klaudio Ubeda, ali je Ruso stalno bio u kontaktu sa stručnim štabom i upravom kluba.
Poslednji put prisustvovao je utakmici 21. septembra kada je Boka odigrala nerešeno 2:2 protiv Sentral Kordobe u argentinskoj Primeri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Boka je izrazila duboku tugu i saopštila da je Ruso ostavio "neizbrisiv trag u klubu i da će uvek biti primer radosti, topline i posvećenosti".
Napadač Boke Edison Kavani napisao je na Instagramu: "Hvala Migel što si nam svima pokazao tako važnu vrednost koja se zove 'hrabrost'".
Ruso je u tri mandata radio u Boki i predvodio je klub do finala Kupa Libertadores 2007. i titule u Superligi u sezoni 2019/2020, pre nego što je predvodio ekipu do Svetskog klupskog prvenstva.
Radio je u brojnim argentinskim klubovima, Čileu, Meksiku, Kolumbiji i Al Nasru.
Tokom igračke karijere imao je više od 400 utakmica za Estudijantes i odigrao je 17 utakmica za reprezentaciju Argentine.