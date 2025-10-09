Slušaj vest

Srpski trener Veljko Paunović više neće sedeti na klupi španskog Ovijeda, potvrdio je klub iz La Lige.

Iako je imao ugovor do 2026. godine, loš start sezone doveo je do njegove smene, čime je postao prvi trener koji je ove sezone izgubio posao u elitnom rangu španskog fudbala.

Paunović je sa timom upisao svega dve pobede uz čak šest poraza, što je bilo nedovoljno za upravu kluba, koja se odlučila na promenu u nadi da će ova šok terapija doneti boljitak.

Zajedno sa Paunovićem klub napušta i njegov stručni štab, dok će jedini Srbin koji ostaje u Ovijedu biti vezista Luka Ilić, bivši igrač Crvene zvezde.

Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, jedine pobede koje je Paunović ostvario na klupi Ovijeda bile su protiv Real Sosijedada (1:0) i Valensije (2:1), u sedmom kolu, nakon preokreta. Ipak, to nije bilo dovoljno da zadrži poverenje kluba.

Ne propustiteFudbalOLUJA POREMETILA PLANOVE VELJKA PAUNOVIĆA: Pomeren meč Valensija - Ovijedo!
Veljko Paunović
FudbalOVIJEDO GOLOM SA 40 METARA ŠOKIRAO BARSU, PA IZGUBIO: Veljko Paunović upisao još jedan poraz
Veljko Paunović
FudbalSRPSKA KOLONIJA NEMOĆNA PROTIV KRALJEVSKOG KLUBA: Real Madrid ubedljiv protiv Ovijeda na gostovanju
Real Madrid
FudbalPRESUDIO POZIV SRPSKOG TRENERA: Hrvatski reprezentativac odlučio da se preseli kod Veljka Paunovića
Veljko Paunović slavi ulazak Ovijeda u La Ligu

Veljko Paunović Izvor: Instagram