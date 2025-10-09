Slušaj vest

Srpski trener Veljko Paunović više neće sedeti na klupi španskog Ovijeda, potvrdio je klub iz La Lige.

Iako je imao ugovor do 2026. godine, loš start sezone doveo je do njegove smene, čime je postao prvi trener koji je ove sezone izgubio posao u elitnom rangu španskog fudbala.

Paunović je sa timom upisao svega dve pobede uz čak šest poraza, što je bilo nedovoljno za upravu kluba, koja se odlučila na promenu u nadi da će ova šok terapija doneti boljitak.

Zajedno sa Paunovićem klub napušta i njegov stručni štab, dok će jedini Srbin koji ostaje u Ovijedu biti vezista Luka Ilić, bivši igrač Crvene zvezde.

1/8 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Podsetimo, jedine pobede koje je Paunović ostvario na klupi Ovijeda bile su protiv Real Sosijedada (1:0) i Valensije (2:1), u sedmom kolu, nakon preokreta. Ipak, to nije bilo dovoljno da zadrži poverenje kluba.