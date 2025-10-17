Slušaj vest

Vezista Gvangži Pingua suočen je sa velikim rizikom od paraplegije nakon što je glavom udario u reklamne table pored terena.

Incident se dogodio tokom susreta protiv Čongking Tonglianglonga kada je, posle sudara sa protivničkim igračem Žang Žiksiongeom, Asamoa izgubio ravnotežu i silovito udario glavom u oglasne table. Odmah je pao na teren, a lekarska ekipa je hitno intervenisala.

Klub je u ponedeljak saopštio da je pretrpeo višestruke prelome vratnih pršljenova i ozbiljna oštećenja nervnog sistema. Asamoa je odmah operisan, ali je jasno da ga čeka duga i neizvesna borba za oporavak. Sezona je za njega završena, a prema prvim procenama, nastavak karijere je pod velikim znakom pitanja.

Asamoa je šest puta nosio dres reprezentacije Toga, a tokom karijere nastupao je u Belgiji i Rumuniji, pre nego što je 2024. godine stigao u Kinu, gde je najpre igrao za Ćingdao Red Lajons, a potom prešao u Gvangži.