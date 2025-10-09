Vinisijus Žunior, fudbaler Reala iz Madrida, zaljubio se u majku troje dece!

Virdžinija Fonseka, brazilsko-američka voditeljka i uspešna preduzetnica, zavela je Vinisijusa, a da su zajedno postalo je jasno kada je na svom profilu na društvenim mrežama objavila svoju fotku u dresu Reala iz Madrida.

Zaljubljen do ušiju

Španski i brazilski portali objavili su printskrinove poruka, gde se Brazilac dopisivao sa drugim ženama. Tada je postalo jasno da je Vinisijus Žunior varao svoju devojku Mariju Huliju Mazali.

- Svi mi prolazimo kroz trenutke koji nas navode da razmišljamo i rastemo. Nedavno sam doživeo situaciju koja me naterala da pogledam u sebe, da prepoznam ponašanja koja nisu predstavljala ono što želim da budem i vrstu odnosa koju želim da izgradim. Virdžinija je neverovatna žena, divna majka i neko prema kome imam ogromnu naklonost i poštovanje - napisao je Vinisijus Žunior na društvenim mrežama.

Vinisijus Žunior (25) se zaljubio do ušiju.

- Otkada smo se upoznali, tri puta je dolazila u Madrid da me vidi, ostavljajući svoju svakodnevicu, obaveze i život samo da bi bila sa mnom. Upoznao sam divnu majku, neverovatnu partnerku. Iako još nismo bili zvanično par, postojala je iskrena povezanost. Ne stidim se da priznam da sam pogrešio, da nisam odgovorio na najbolji način i da sam je razočarao. Zato želim da se javno izvinim, iskreno i otvorenog srca, jer sam shvatio da pravi odnos postoji samo kada ima poštovanja, poverenja i iskrenosti - naglasio je Vinisijus.

Bila u braku sa pevačem

Virdžinija Fonseka (26) rođena je u Americi, a slavu je stekla u rodnoj zemlji i Brazilu. Njena majka je Brazilka, a otac američko-portugalskog porekla. Ima uspešnu TV karijeru, a na društvenim mrežama je prati više od 52 miliona pratilaca. Zaljubljive je prirode, kako pišu brazilski mediji, pa je imala više avantura.

U julu ove godine Virdžinija se zvanično razvela od pevača Ze Felipea. U braku su bili od 2021. godine i imaju troje dece: Mariju Alis (4), Mariju Flor (2) i Žosea Leonarda (1). Glasine da je u vezi sa Vinisijusom počele su njenim čestim putovanjima u Madrid. Navodno, njih dvoje su počeli da se viđaju u septembru prošle godine.

Zgodna Marija ćuti

Marija Hulija Mazali (29), brazilska influenserka koja je bila Vinisijusova devojka, nije se oglašavala u javnosti. Njih dvoje bili su u vezi od 2019. godine. Iako su u prvo vreme krili svoju romansu, te razmenjivali komentare i lajkove na društvenim mrežama otkriveni su kada su objavili fotografije iz istog kupatila.

Tada su priznali da su u ljubavnoj vezi, a Marija je bila čest gost na utakmicama Reala, u ložama gde sede devojke i supruge fudbalera. Prošle godine u Brazilu se spekulisalo da su se verili i da spremaju venčanje, ali od toga nije bilo ništa.